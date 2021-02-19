İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Müzisyenlere destek programı başvuru formu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Müzisyenlere destek! Başkan Mansur Yavaş sanatçı ve müzisyenlere yönelik destek programı oluşturdu. Müzisyenlere destek programı başvuru formu

19 Şubat 2021 Cuma 16:52
Müzisyenlere destek programı başvuru formu
Takip Et:

Ankara Büyükşehir Belediyesi müzisyen ve sanatçılara destek kampanyası oluşturdu. Ankara’da yaşayan sanatçılar koronavirüs nedeniyle iş yerlerinin kapanmasının ardından zorluk çekmeye devam ediyor. Çekimlerine dijital ortamda profesyonel şekilde yapacak olan müzisyenler Belediyeden destek görecek. Performansları onaylandığında Büyükşehir Belediyesi ödeme yapacak.

Son başvuru 5 Mart 2021!

Destek programının son başvuru tarihi 5 Mart 2021 olarak belirlendi. Başvuru formunu doldurmak istiyorsanız

buraya

tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 19.02.2021 16:52
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acımasız baba iki oğlunu bacağından vurdu
Acımasız baba iki oğlunu bacağından vurdu
Yangında mahsur kalan çocukları için alevlerin arasında kaldı
Yangında mahsur kalan çocukları için alevlerin arasında kaldı
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde kendini astı
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde kendini astı
Korkutan facia! Samsun'da bina iş makinasının üstüne yıkıldı...
Korkutan facia! Samsun'da bina iş makinasının üstüne yıkıldı...
İzmir'de vahşet! Boğularak öldürülen genç kızın cansız bedeni ormanda bulundu
İzmir'de vahşet! Boğularak öldürülen genç kızın cansız bedeni ormanda bulundu
Adana'da cinayet! Miras kavgasında yeğenine kurşun yağdırdı
Adana'da cinayet! Miras kavgasında yeğenine kurşun yağdırdı

Popüler Haberler

Elektrik tasarruflu 10 elektrikli ısıtcı hangileridir? Elektrik tasarruflu ısıtıcı önerileri
NASA ekibi neden fıstık yiyor? NASA fıstık yeme geleneği nereden geliyor?
Fox TV Hepsi Benim basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Ptt İhtiyaç kredisi özellikleri nelerdir? PTT İhtiyaç kredisi kampanyası ödeme tablosu
Çoçuk yardım parası nereye başvurulur? Çoçuk yardım parası ne zaman yatar? 2021
ATV Kardeşlerim dizisi son bölüm tekrarı ne zaman, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Show TV Akrep konusu ve dizi oyuncuları
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2021
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
Yerli otomobil menzili ne kadar? Kaç dakikalık şarj ile ne kadar km yapacak? Yerli otomobil kaç dakikada şarj olacak?
27. Dönem POMEM parkuru nasıl olacak, parkur zor mu?
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2021 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Diş beyazlatma nasıl yapılır hangi işlemler uygulanır? Diş beyazlatma tedavisi 2020 ücretleri, fiyatları e Kadar?
Çukur Meke ölüyor mu? Sefa kimdir, yüzündeki ne?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu'nun yer aldığı diziler
Atv Kardeşlerim dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Çalışan eşlerden hangisi asgari geçim indirimi alır, kimler asgari geçim indirimi alabilir?
Emekli ikramiyelerine zam yapılacak mı? 2021 emekli ikramiyesinde son durum gelişmeleri
Gönül Dağı dizisi Fikret kimdir? Ruhi Sarı'nın hayatı!
İbo Show Uğur Karakuş kimdir, nereli? Uğur Karakuş kaç yaşında, evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.