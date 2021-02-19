Müzisyenlere destek programı başvuru formu

Ankara Büyükşehir Belediyesi müzisyen ve sanatçılara destek kampanyası oluşturdu. Ankara’da yaşayan sanatçılar koronavirüs nedeniyle iş yerlerinin kapanmasının ardından zorluk çekmeye devam ediyor. Çekimlerine dijital ortamda profesyonel şekilde yapacak olan müzisyenler Belediyeden destek görecek. Performansları onaylandığında Büyükşehir Belediyesi ödeme yapacak.





Son başvuru 5 Mart 2021!

Destek programının son başvuru tarihi 5 Mart 2021 olarak belirlendi. Başvuru formunu doldurmak istiyorsanız

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