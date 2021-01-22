Mutasyonlu virüs kabusu! Brezilya'ya uçuşlar durduruldu

İlk kez geçtiğimiz ay İngiltere'de görülen ve dünyada panik havasına neden olan mutasyonlu virüs kabusu devam ediyor. Mutasyon geçiren ve bulaş oranı eski virüse göre yüzde 70 oranında artan mutasyonlu virüs vakalarının artışa geçtiği ülke Brezilya alarm verdi.

Bu kapsamda Türkiye'de İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan sonra Brezilya'da da ülkemize yapılan uçuşları geçici olarak durdurdu.

Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.

Öte yandan mutasyon geçirmiş virüs vakaları ülkemizde geçtiğimiz günlerde Gaziantep ve Balıkesir Edremit'te görülmüş ardından ise bu gün Tokat'ta 10 vaka tespit edilmişti.

Mutasyonlu virüs vakalarından sonra Sağlık Bakanlığı harekete geçmiş ve yeni test kitlerini illere göndermişti.