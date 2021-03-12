Mutasyonlu virüs için yeni önlemler alınacak!

Bütün dünyada etkisini hala sürdüren Covid-19 virüsünün mutasyonlu hali gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Bilim Toplantısı sonrasında açıklamada bulundu. Koca’nın yaptığı açıklamalar kapsamında mutasyonlu virüs 76 şehirde toplamda 41 bin 552 kişide tespit edildi. Bunun üzerine yeni tedbirler alınmasına karar verildi.

Bu karar sonrasında 81 ile bilgilendire amaçlı genelge gönderildi. Gönderilen genelge kapsamında yeni kararlar şu şekilde: