Mutasyonlu virüs için yeni önlemler alınacak!

Bütün dünyada etkisini hala sürdüren Covid-19 virüsünün mutasyonlu hali gün geçtikçe artmaya devam ediyor.
Bu karar sonrasında 81 ile bilgilendire amaçlı genelge gönderildi. Gönderilen genelge kapsamında yeni kararlar şu şekilde:
- Ziyaret ve topanmaların önüne geçmek amacıyla medya ve sosyal medya araçları üzerinden, camilerde hutbeler yoluyla, muhtarlar ve toplumdaki kanaat önderleri vasıtasıyla mesajlar paylaşılacak.
- Kamusal alanlara girişlerde, (Banka, PTT, market, pasaj, işhanı, AVM ve pazar gibi) içerideki kişi sayısını gösteren tabelalar bulunacak.
- Tüm kamusal alanlarda, işyerlerinde, toplu olarak bulunulan alanlara girişte HES kodu sorgulaması yapılacak.
- Tüm kamu ve özel hastaneler pandemi hazırlık planlarını tekrardan değerlendirecek ve eksiklerini tamamlayacak.
- Okullarda denetlemeler yapılacak.
- Mahalle denetim ekiplerine ait ilçe planları ve çalışmaları değerlendirilecek ve mahalle atak hızı yüksek olan bölgelerde denetim sıkılaştırılacak.
- Suriyeli misafirlerin yoğun olarak bulunduğu yerleşim yerlerinde vaka sayıları, sağlık kuruluşlarına başvuru ve alınan numune sayıları ve pozitiflik yüzdeleri ile ortalama temaslı sayıları yakından takip edilecek.
- İllerde virüste oluşabilecek yapısal değişikliklerin zamanında fark edilebilmesi amacı ile rastgele seçilen numunelerde mutasyonun tespitine yönelik analizin yapılması sağlanacak.
Son Güncelleme: 12.03.2021 16:00