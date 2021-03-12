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Mutasyonlu virüs için yeni önlemler alınacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları kapsamında 76 kentte toplamda 41 bin 552 kişi de mutasyonlu virüse rastlandı. Bunun üzerine vatandaş telaşlandı. Yetkililer ise yeni önlemler almak zorunda kaldı. Sağlık Bakanlığı tarafında 81 ile bilgilendirme içeren genelge gönderildi. İşte detaylar...

12 Mart 2021 Cuma 16:00
Mutasyonlu virüs için yeni önlemler alınacak!
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Bütün dünyada etkisini hala sürdüren Covid-19 virüsünün mutasyonlu hali gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Toplantısı sonrasında açıklamada bulundu. Koca’nın yaptığı açıklamalar kapsamında mutasyonlu virüs 76 şehirde toplamda 41 bin 552 kişide tespit edildi. Bunun üzerine yeni tedbirler alınmasına karar verildi.

Bu karar sonrasında 81 ile bilgilendire amaçlı genelge gönderildi. Gönderilen genelge kapsamında yeni kararlar şu şekilde:

  • Ziyaret ve topanmaların önüne geçmek amacıyla medya ve sosyal medya araçları üzerinden, camilerde hutbeler yoluyla, muhtarlar ve toplumdaki kanaat önderleri vasıtasıyla mesajlar paylaşılacak.
  • Kamusal alanlara girişlerde, (Banka, PTT, market, pasaj, işhanı, AVM ve pazar gibi) içerideki kişi sayısını gösteren tabelalar bulunacak.
  • Tüm kamusal alanlarda, işyerlerinde, toplu olarak bulunulan alanlara girişte HES kodu sorgulaması yapılacak.
  • Tüm kamu ve özel hastaneler pandemi hazırlık planlarını tekrardan değerlendirecek ve eksiklerini tamamlayacak.
  • Okullarda denetlemeler yapılacak.
  • Mahalle denetim ekiplerine ait ilçe planları ve çalışmaları değerlendirilecek ve mahalle atak hızı yüksek olan bölgelerde denetim sıkılaştırılacak.
  • Suriyeli misafirlerin yoğun olarak bulunduğu yerleşim yerlerinde vaka sayıları, sağlık kuruluşlarına başvuru ve alınan numune sayıları ve pozitiflik yüzdeleri ile ortalama temaslı sayıları yakından takip edilecek.
  • İllerde virüste oluşabilecek yapısal değişikliklerin zamanında fark edilebilmesi amacı ile rastgele seçilen numunelerde mutasyonun tespitine yönelik analizin yapılması sağlanacak.


Son Güncelleme: 12.03.2021 16:00
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Anahtar Kelimeler:
SağlıkbakanlığıKoronavirüsMutasyonYeniÖnlemler
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