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Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu

Bugün İngiltere'den gelen koronavirüsün mutasyonu uğrayarak bulaş hızının arttığı iddiaları sonrasında Türkiye'den flaş adım geldi. Türkiye İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan gelen uçuşları geçici olarak durdurdu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:27
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
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Ada ülkesi İngiltere'nin bugün yapmış olduğu ülkede koronavirüsün mutasyona uğradığı ve bulaş hızını arttığı açıklamasından sonra Türkiye'de flaş bir karar geldi.

Türkiye bu açıklamadan sonra  İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan gelen uçuşları geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, İngiltere'nin koronavirüsün mutasyona uğrayıp, bulaş hızını arttırdığını bildirmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedbir kapsamında İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye gelen uçuşların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

YOLDAKİLERE KARANTİNA UYGULANACAK 

Açıklamalarının sürdüren Koca,yoldaki yolculara ise karantina uygulanacağını, halen yolda olan yolcular için ise test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağını vurguladı.

VATANDAŞLAR KARŞILIKLI TAHLİYE EDİLECEK 

Bakan Koca'nın bu açıklamalarından sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de açıklama yaptı.SHGM sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçuşların durdurulduğunu, ilgili vatandaşların ise  karşılıklı olarak tahliyelerinin kontrollü olarak yapılabileceğini duyurdu



Son Güncelleme: 21.12.2020 14:27
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeUçuşlar Durdurulan ülkeler
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