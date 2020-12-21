Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu

Ada ülkesi İngiltere'nin bugün yapmış olduğu ülkede koronavirüsün mutasyona uğradığı ve bulaş hızını arttığı açıklamasından sonra Türkiye'de flaş bir karar geldi.
Türkiye bu açıklamadan sonra İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan gelen uçuşları geçici olarak durdurduğunu duyurdu.
YOLDAKİLERE KARANTİNA UYGULANACAK
Açıklamalarının sürdüren Koca,yoldaki yolculara ise karantina uygulanacağını, halen yolda olan yolcular için ise test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağını vurguladı.
VATANDAŞLAR KARŞILIKLI TAHLİYE EDİLECEK
Bakan Koca'nın bu açıklamalarından sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de açıklama yaptı.SHGM sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçuşların durdurulduğunu, ilgili vatandaşların ise karşılıklı olarak tahliyelerinin kontrollü olarak yapılabileceğini duyurdu