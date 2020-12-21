Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu

Ada ülkesi İngiltere'nin bugün yapmış olduğu ülkede koronavirüsün mutasyona uğradığı ve bulaş hızını arttığı açıklamasından sonra Türkiye'de flaş bir karar geldi.

Türkiye bu açıklamadan sonra İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan gelen uçuşları geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

YOLDAKİLERE KARANTİNA UYGULANACAK

Konuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, İngiltere'nin koronavirüsün mutasyona uğrayıp, bulaş hızını arttırdığını bildirmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedbir kapsamında İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye gelen uçuşların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Açıklamalarının sürdüren Koca,yoldaki yolculara ise karantina uygulanacağını, halen yolda olan yolcular için ise test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağını vurguladı.

VATANDAŞLAR KARŞILIKLI TAHLİYE EDİLECEK

Bakan Koca'nın bu açıklamalarından sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de açıklama yaptı.SHGM sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçuşların durdurulduğunu, ilgili vatandaşların ise karşılıklı olarak tahliyelerinin kontrollü olarak yapılabileceğini duyurdu