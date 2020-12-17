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Müşteri gibi geldi, iki cep telefonunu çaldı

Amasya'da bir markete müşteri gibi giren şahıs, elektronik dolabında bulunan iki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen şahsı arama çalışmaları sürüyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:52
Müşteri gibi geldi, iki cep telefonunu çaldı
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Merzifon ilçesinde bir markette meydana gelen olayda, içeriye müşteri gibi giren şahıs bir süre cep telefonlarını inceledi. Görevliler uzaklaştığı anda telefon ve elektronik cihazların bulunduğu dolaba yönelen şahıs, gözüne kestirdiği iki telefonu çalarak marketten ayrıldı.

Daha önce de aynı yöntemi kullanmış

Telefonların bulunduğu dolabı açarak iki cep telefonunu çalan şahıs, marketten hızla uzaklaştı. Market çalışanlarının güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonrasında olay, emniyet ekiplerine ihbar edildi. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu yüzü maskeli şahsın kimliği tespit edildi.

Telefonu çalan şahsın daha önce birçok ilde de aynı yöntemi kullanarak cep telefonu çaldığı ve bir dönem aynı markette çalıştığı öğrenildi.

2 cep telefonu çalarak kayıplara karışan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:52
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Anahtar Kelimeler:
AmasyaMerzifonCep TelefonuHırsız
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