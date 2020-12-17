Müşteri gibi geldi, iki cep telefonunu çaldı

Merzifon ilçesinde bir markette meydana gelen olayda, içeriye müşteri gibi giren şahıs bir süre cep telefonlarını inceledi. Görevliler uzaklaştığı anda telefon ve elektronik cihazların bulunduğu dolaba yönelen şahıs, gözüne kestirdiği iki telefonu çalarak marketten ayrıldı.
Daha önce de aynı yöntemi kullanmış
Telefonu çalan şahsın daha önce birçok ilde de aynı yöntemi kullanarak cep telefonu çaldığı ve bir dönem aynı markette çalıştığı öğrenildi.
2 cep telefonu çalarak kayıplara karışan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.
Son Güncelleme: 17.12.2020 21:52