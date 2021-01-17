Mustafakemalpaşa Belediyesi sokaktaki canların yardımına koştu

Kar yağışlarının başlaması ile beraber hava sıcaklıkları da büyük oranda düştü. Soğukta yaşama tutunmaya çalışan sokak hayvanları için Bursa’ya bağlı Mustafakemalpaşa Belediyesi sokak hayvanlarının yardımına koştu.

Soğukta uzun saatler aç kalmaları halinde hayatını kaybeden küçük dostlarımız için belediye yiyecek dağıtımı yaptı. Konuyla ilgili konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz mesajı verdi. Kanar, kar yağışında yemek bulmakta zorluk geçen sokak hayvanları için mama sağladıklarını açıkladı.

Belediye, ilçe merkezi, Tümbüldek ve Suuçta bulunan sokak hayvanları için dağıtım yaptıktan sonra karda mahsur durumda bulunan üç hayvanı da koruma altına aldı.