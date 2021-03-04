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Muş'ta tipide araçları arızalanan ve içerisinde 5 kişilik ailenin olduğu araç yardımına Mehmetçik koştu

Muş’ta araçları tipide arızalanan ve içerisinde 5 kişilik ailenin olduğu aracı kurtarmak için jandarma ekipleri yardımcı oldu.

04 Mart 2021 Perşembe 14:01
Muş'ta tipide araçları arızalanan ve içerisinde 5 kişilik ailenin olduğu araç yardımına Mehmetçik koştu
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Ağrı'dan Kayseri'ye gidermekte olan 5 kişilik bir aile edinilen bilgilere göre  Muş'un Yaygın Beldesi yakınlarında araçları arıza verdi. Tipi altında dondurucu soğukta kalan aile jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri ,trafik ekipleri ve kurtarıcı araç  ile arıza veren aracı otoparka çektirdi. Soğuk nedeniyle oldukça üşüyen aileyi araca kadar götüren Mehmetcik üşüyen bebekleri kucaklarına alarak jandarma aracına bindirdi. Aileyi öğrenci yurduna yerleştirdikten sonra araçlarını tamir edilmesi için sanayiye götürdüler. Aile araçlarının tamiri yapıldıktan sonra yollarına devam edecekler. 

Ağrı İlinden Kayseri’ye gitmek için yola çıktıklarını söyleyen araç sahibi Gökhan Dalkılıç Muş’ta araçlarının arızalandığını mağdur olduklarını ve üşüdüklerini belirtirken Jandarma ekiplerinin yardımlarına koştuğunu söyledi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:01
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