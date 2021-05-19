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Muş’ta büyük kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Muş’ta gece saatlerinde bir otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu büyük bir kaza meydana geldi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:54
Muş’ta büyük kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
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Muş’un Korkut ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen büyük kaza paniğe yol açtı. Hakimiyetlerini kaybeden bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı. Oğulbalı köyü civarlarında gerçekleşen kaza sırasında araçlarda bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, diğer 4 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar, ilk yardım önlemlerinin ardından ambulans eşliğiyle birlikte Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yol ortasında bulunan araçlar ise çekici tarafından yoldan uzaklaştırıldı.


Son Güncelleme: 19.05.2021 00:54
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Anahtar Kelimeler:
MuşTrafik KazasıBüyük KazaKorkutOğulbalı Köyü
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