Muş’ta büyük kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:54
Muş
’un Korkut
ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen büyük kaza
paniğe yol açtı. Hakimiyetlerini kaybeden bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı. Oğulbalı köyü
civarlarında gerçekleşen kaza sırasında araçlarda bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, diğer 4 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar, ilk yardım önlemlerinin ardından ambulans eşliğiyle birlikte Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yol ortasında bulunan araçlar ise çekici tarafından yoldan uzaklaştırıldı.
Son Güncelleme: 19.05.2021 00:54
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