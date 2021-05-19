Muş’ta büyük kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

’unilçesinde gece saatlerinde meydana gelenpaniğe yol açtı. Hakimiyetlerini kaybeden bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı.civarlarında gerçekleşen kaza sırasında araçlarda bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, diğer 4 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar, ilk yardım önlemlerinin ardından ambulans eşliğiyle birlikte Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yol ortasında bulunan araçlar ise çekici tarafından yoldan uzaklaştırıldı.