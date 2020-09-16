Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son zamanlarda Doğu illerimizde yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Muş'ta deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Muş’ta deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi depremin 4.7 büyüklüğünde olduğunu ifade etti. AFAD’dan yapılan açıklamada yaşanan gelişmeleri anlık olarak takip ettikleri belirtildi. Şimdiye kadar herhangi bir olumsuz durumun oluşmadığı, can ve mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Son Güncelleme: 16.09.2020 20:14