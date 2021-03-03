Müslüm Gürses Unutulmadı..

Müslüm Baba adıyla da bilinen ünlü sanatçı her kesime kucak açarak şarkılarında herkesin bir anlam bulacağı sözleriyle gönüllerin babası oldu. Çeşitli sanatçılarla da birlikte söylediği şarkılarla hayranları tarafından çok beğenildi. Şenem Ferah, Teoman, Bülent Ortaçgil, Nilüfer ve Tarkan gibi isimlerle çalıştı.

2012 yılında geçirmiş olduğu by-pass ameliyatı sonrasında toparlanamayan usta isim, 3 Mart 2013 yılında hayata veda etti. Vefatı sevenlerini yasa boğdu. Sanatçının her dilden insana hitap etmesiyle oluşturduğu hayran kitlesi, sanatçınınyıldönümünü her sene yaad ediyor. 4 Mart 2013'te Teşvikiye Camiinde namazı kılınarak, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Hayatı binbir zorlukla geçen ve hiç kolay olmayan zorlu yolunda 1953'te Şanlıurfa'da dünyaya gözlerini açmıştır. Yoksul bir ailenin ilk çocuğudur. Ailecek ekonomik sıkıntılar çektikleri dönemde bir kardeşi daha olmuştur, geçimlerini sağlayamayan aile Adana'ya göç etmiştir. 1962 yılında Gürses şan dersleriyle müzik dünyasına adımını atmıştır. Adana'nın çeşitli yerlerinde artık sesini duyurmayı başararak 1967 yılında Trt Adana-Çukurova Radyosunda yer almıştır. 1968 ilk 45'lik denileni çıkardı böylece şöhret basamaklarını hızla tırmandı. Sesi Japonya'daki bir laboratuvarda kusursuz ses olarak tescilllendi.