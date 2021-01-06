Müslüm Gürses kimdir? Müslüm Gürses'in hayatına ilişkin bilgiler

Arabesk müziğinin en önemli isimlerinden birisi olarak karşımıza çıkan Müslüm Gürses’in hayatı merak edilmektedir. Müslüm Gürses’in gençliğinin ve yetişkinliğinin anlatıldığı Timuçin Esen’in başrolünde yer aldığı Müslüm filmi 2018 yılında beyazperdede izleyicilerle buluşmuştu.

Müslüm Gürses Kimdir?

Müslüm Gürses diğer ismi ile Müslüm Akbaş, 1953 yılında Şanlıurfa’da doğmuştur. Halfeti’de büyüyen Gürses’in annesinin ismi Emine, babasının ismi ise Mehmet’tir. Müslüm küçükken Adana’ya taşınan ailenin bir de Ahmet isminde bir oğulları vardır. Adana’da şan eğitimi görmeye başlayan Gürses küçük yaşlarda yarışmalara katılarak müziğe başlamıştır.

1967’de TRT Adana Radyo’sunda çıkmaya başlayan Gürses, 1968 yılında ilk plağı olan Emmioğlu / Ovada Taşa Basma’yı çıkarmıştır. Ardından İstanbul’a giden ve burada plaklar çıkarmaya devam eden Müslüm Gürses, Sevda Yüklü Kervanlar, Aşk Tesadüfleri Sever, Sandık gibi eserler ortaya koymuştur.

2012 yılının organ yetmezliği nedeni ile yoğun bakıma giren Müslüm Gürses 2013 yılının 3 Mart günü hayatını kaybetmiştir.