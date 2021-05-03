Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..

Yaptığı şarkılar ile tanınan ve gündemin en yetenekli rapçisi olan Murda evlat acısını geçtiğimiz saatlerde yaşadı. 12 gün önce dünyaya gelen ve ismini Ayla koyduklarının kızının acı haberinin sosyal medya üzerinden duyurdu. Yaptığı paylaşımda ‘’ Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin’’ sözlerine yer verdi.

Ünlü müzisyen Murda yaptığı açıklama ile evlat acısını dile getirmeye çalıştı. Söyledikleri arasında ölüm nedenin belli olmamasına da yer verdi. Yaşadığı üzüntüye şu sözlerle anlattı;

Nereden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allahımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı. Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle benden de bi parça götürdün yanında. Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz senden sonraki hayat başladı.

Bu sözlerinden sonra birçok ünlü isimden üzüntü mesajları ve yorumları alan murda’nın sevenleri de yanında oldu.