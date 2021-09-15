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Murat Atik istifa etti

TCDD’de görevden alımlar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TCDD Genel Müdürü olarak atanan Murat Atik’in görevine son verildi. TCDD’de Murat Atik’in görevden alınmasıyla son yıllarda yaşanan en hızlı değişimlerinden birine tanıklık etmiş oldu. İşte detaylar…

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:47
Murat Atik istifa etti
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TCDD'de sık sık yapılan genel müdür değişikliğine bir yenisi daha eklendi. Murat Atik, 6 Eylül 2021’de TCDD’de Genel Müdürü olarak atandı. Ancak Atik, 6 Eylül’de atandığı genel müdürlük görevinden bir hafta sonra geri alındı. Murat Atik görevden alınınca yerine TCDD Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş görevlendirildi. TCDD'de son yıllarda tren kazaları ve sonrasında yaşanan olaylarla gündeme gelirken bu defa atama ve görevden alımların artmasıyla dikkat çekti. 

2019 senesinde TCDD Genel Müdürü olarak atanan Ali İhsan Uygun, 4 Eylül günü görevden alındı. Ali İhsan Uygun’un görevden alınmasının ardından 6 Eylül tarihinde kurumla 40 milyon Euro tutarında proje imzalayan Abdülkerim Murat Atik, Genel Müdür olarak atandı. Murat Atik’in göreve getirilmesi herkesi şok etti. Herhangi bir tecrübesi olmayan Murat Atik’in genel müdürlük görevi 7 gün sonra sona erdi. Böylelikle AKP döneminde 7 kere genel müdür değişikliği gerçekleşti.

40 Milyon Euro’luk iş ve Adnan Hoca bağlantısı 

Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Atik, 1993 yılından bu yana kurumun ticari faaliyetlerini yönetiyor. 2020 yılında Ulaştırma Bakanlığı’ndan demiryolları için Türkiye’nin ilk özel yolcu taşıma lisansını alan şirket oldu. Daha sonra Japon HIS Global şirketi ile 40 milyon Euro’luk proje ile turizm amaçlı yataklı tren işletmeciliği için çalışmalarını sürdürdü. Fakat Sun Group şirketinin başında yer alan bir kişinin TCDD ‘nin Genel Müdürü olarak atanması büyük tepki yarattı. Murat Atik’in Adnan Oktar’ın eski müritlerinden olduğu ve Oktar’a açılan davada adının yer aldığı ortaya çıktı.

Referansı hesap versin

Şamil Tayyar, Murat Atik’in görevden ayrılması nedeniyle referans olan kişinin hesap vermesini istedi. AKP MKYK üyesi Tayyar: “TCDD Genel Müdürü olarak göreve getirilen Murat Atik, istifa etmiş, isabetli olmuş. Umarım referansı da hakkındaki raporu sümen altı eden kişiler de hesap verir. İyi olmak yetmiyor, kötülerden de uzak durmak gerek.” sözlerini ifade etti. 


Son Güncelleme: 15.09.2021 00:47
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Anahtar Kelimeler:
TCDD Genel MüdürüTCDDMurat Atik
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