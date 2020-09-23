İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Mundur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden kötü haber!

Munzur Vadisinde geçtiğimiz gün kaybolan ve kardeşlerden birinin cesedine ulaşılan aramalar sonucunda diğer kardeşin de cesedine ulaşıldı. Talihsiz kardeşlerin akarsuda akıntıda boğulduğu tahmin ediliyor.

23 Eylül 2020 Çarşamba 03:17
Mundur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden kötü haber!
Takip Et:

Tunceli’de bulunan Munzur Vadisinde sarımsak toplamaya çıkan ve on günden beri haber alınamayan kardeşlerden üzen haber geldi.


Bozkurt Aydemir ve Mehmet Aydemir kardeşler sarımsak toplamaya çıktıkları Munzur Vadisinde kayboldu. Günlerdir dronelar ve arama ekipleriyle devam eden çalışmlar sonuç verdi. Geçtiğimiz günlerde Venk Köyü yakınlarında akarsu içinde ağaca takılmış olan Bozkurt Aydemir’in cesedine ulaşıldı.

İkinci kardeş için arama çalışmaları devam ederken Mehmet Aydemir’den üzücü haber geldi. Akarsuda boğularak ölen diğer kardeş de çalışmalar sonucunda bulundu.



Son Güncelleme: 23.09.2020 03:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MunzurvadisiKayıp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MasterChef Mıhlama tarifi ve yapılışı
MasterChef Mıhlama tarifi ve yapılışı
Ebru Polat sosyal medya hesabından düşmanlarına seslendi!
Ebru Polat sosyal medya hesabından düşmanlarına seslendi!
İstanbul'da Asya Kaplan Sineği alarmı!
İstanbul'da Asya Kaplan Sineği alarmı!
Bakan Koca Covid 19 güncel vakaları paylaştı! Test sayısı 9,5 milyona dayandı
Bakan Koca Covid 19 güncel vakaları paylaştı! Test sayısı 9,5 milyona dayandı
Cinayet mi ? intihar mı? Adana'da Suriyeli kadın vurulmuş halde bulundu
Cinayet mi ? intihar mı? Adana'da Suriyeli kadın vurulmuş halde bulundu
Böylesi görülmedi gelen dönmedi nüfusu 400 bine yükseldi
Böylesi görülmedi gelen dönmedi nüfusu 400 bine yükseldi

Popüler Haberler

Kalıcı makyaj ne kadar kalıyor, kalıcı makyaj ne zaman çıkar?
KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi? 2020 Öğrenim kredisi faiz affı çıktı mı? KYK borçları ile ilgili son gelişmeler
Bay Yanlış yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Bisiklet kredisi veren bankalar var mı? Bisiklet kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti nekadar, hangi bankaya yatırılıyor?
Ayak bileği burkulması kaç günde geçer, kaç günde iyileşir?
Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemleri
Asuman'la Sevgili Dünürüm başvuruları nasıl yapılır? Başvuru adresi ve whatapp numarası
Memurlar ve emekli memurlar ne zaman maaş alır? 2020 Memur maaşları ne zaman yatar?
Direksiyon sınavı iptal mi oldu? Ehliyet direksiyon sınavı ne zaman yapılacak?
Doğduğun Ev Kaderindir Ekrem kimdir? Gerçek adı nedir? Nail Kırmızıgül hakkında bilgiler
Türkiye EURO 2020 Elemeleri maçları nerede oynanacak? Maçların oynanacağı stadlar açıklandı
17 Mayıs Cuma 2019 Reyting Sonuçları: Hercai, Fatih Portakal, Arka Sokaklar Yarışı Kazananı Belli Oldu
Pas ve çürüklü araçlar muayeneden geçer mi?
Süper emeklilik nasıl olunur? 2020 Süper emeklilik yasası nedir?
En dikkat çekici kadın saç modelleri listesi ve resimleri 2020
Altın ne kadar oldu? 23 Eylül 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 23 Eylül 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Toki evalırken kredi nasıl çekilir? 2020 Toki için kredi veren bankalar hangileridir?
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.