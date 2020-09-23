Mundur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden kötü haber!

Tunceli’de bulunan Munzur Vadisinde sarımsak toplamaya çıkan ve on günden beri haber alınamayan kardeşlerden üzen haber geldi.

Bozkurt Aydemir ve Mehmet Aydemir kardeşler sarımsak toplamaya çıktıkları Munzur Vadisinde kayboldu. Günlerdir dronelar ve arama ekipleriyle devam eden çalışmlar sonuç verdi. Geçtiğimiz günlerde Venk Köyü yakınlarında akarsu içinde ağaca takılmış olan Bozkurt Aydemir’in cesedine ulaşıldı.

İkinci kardeş için arama çalışmaları devam ederken Mehmet Aydemir’den üzücü haber geldi. Akarsuda boğularak ölen diğer kardeş de çalışmalar sonucunda bulundu.