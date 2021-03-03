Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman iptal olacak? Açıklama yapıldı mı?

İnsan Hakları Eylem Planı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde bulunan bir hedefin daha uygulamaya aktarılması ön görülüyor. Herkesin beklediği mülakatlar kaldırılacak mı açıklaması, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak.

Mülakatlar kaldırılacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu plan detaylarında görevin niteliğinin zorunlu kıldığı durumlar dışındaki mülakatlar kaldırılacak. Eylem planı ile ilgili mahkemeler arasından bu konuda çıkan farklı kararlar ile ilgili düzenleme yapılması amaçlanıyor. İstinaf kanun yolunda, aynı konulardaki karar farklılıklarını yok etmek amacıyla yüksek mahkemelerdeki ilgili dairelerin katılması ile toplantılar yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşları insan hayatının önemi için düzenleyici ve denetleyici olarak her tedbiri alacak ve uygulanmasını takip edecek.

Öğretmen kamu atamaları

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Eylem Planı

Kamu görevinin ilk defa yapılacağı atama halinde ve görevin niteliğinin gerektirdiği durumlar dışında mülakatlar kaldırılacak. Atamalar sınav sonuçlarına göre belirlenecek.

- Din görevlilerine insan hakları eğitimi verilecek

-Mülki idare amirleri ve üst kademedeki kişilerin insan hakları duyarlılığı artırılması sebebi ile etkinlikler düzenlenecek

-Kamu avukatlarının özlük haklarına ve çalışma esaslarına iyileştirmeler yapılacak

-Adalet işlerinde kolay hizmet için 7 gün 24 saat adliye uygulaması havaalanlarında yaygınlaştırılacak