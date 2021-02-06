Muhtarlık binası kundaklayamayınca, muhtarın kahvehanesini ateşe verdiler

Aydın'ın Sultanhisar'da gece geç saatlerde yaşanan olayda motosiklet ile Beseylül Mahallesi Muhtarlığı binasının önüne gelen 2 şahıs binayı kundaklamak isterken çevredeki mahalleli tarafından fark edildi. Zanlılar kaçmaya çalışırken muhtarın sahibi olduğu kıraathaneye molotofkokteyli ile ateşe verdiler. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay ile alakalı Jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. İncelenen görüntülerde zanlıların eşkalleri belirlenirken , zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Güncelleme: 06.02.2021 23:54