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Muhtarlık binası kundaklayamayınca, muhtarın kahvehanesini ateşe verdiler

Aydın'da Beşeylül Mahalle Muhtarlığı'nı kundaklama girişiminde bulunan 2 zanlı çevre sakinleri tarafından fark edilince bölgeden kaçmaya çalıştılar. Kaçan zanlılar kundaklama işlemini gerçekleştiremeyince muhtarın kahvehanesine molotofkokteyli atarak kahvehaneyi ateşe verdiler.

06 Şubat 2021 Cumartesi 23:54
Muhtarlık binası kundaklayamayınca, muhtarın kahvehanesini ateşe verdiler
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Aydın'ın Sultanhisar'da gece geç saatlerde yaşanan olayda motosiklet ile Beseylül Mahallesi Muhtarlığı binasının önüne gelen 2 şahıs binayı kundaklamak isterken çevredeki mahalleli tarafından fark edildi. Zanlılar kaçmaya çalışırken muhtarın sahibi olduğu kıraathaneye molotofkokteyli ile ateşe verdiler. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan molotof atarak ateşe verilen kahvehaneyi alevler sardı ve yanmaya başladı. yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri daha fazla büyümeden söndürdü. Kahvehanede küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay ile alakalı Jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. İncelenen görüntülerde zanlıların eşkalleri belirlenirken , zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 23:54
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Anahtar Kelimeler:
AydınKahvehane
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