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Muhsin Yazıcıoğlu'nun kazasına çok benziyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yıllarca pilotluk yapan kaptan pilot Eyüp Turşucu, dün akşam saatlerinde Bitlis’te yaşanan helikopter kazasını Muhsin Yazıcıoğlu kazasına benzetti.

05 Mart 2021 Cuma 14:10
Muhsin Yazıcıoğlu'nun kazasına çok benziyor
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Çok uzun yıllar boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde helikopter öğretmenliği ve pilotluğu yapan ve hala bu kurumda kaza kırım heyetinde görev yapan kaptan pilot Eyüp Turşucu, dün akşam saatlerinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan helikopter kazasıyla ilgili yorumlarda bulundu. Turşucu, bu kazanın tıpkı 2010 yılında gerçekleşen Muhsin Yazıcıoğlu‘nun helikopter kazasına çok benzediğini ifade etti. Konuyla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığına dikkat çeken Turşucu, konuyu aydınlatana kadar yapılacak yorumların doğru olmayacağını, kesin sonuçları açıklanıncaya dek halkımızın beklemesini rica ettim. Kendisi ayrıca kazada hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ise baş sağlığı diledi. Bizler de bu tür olayların bir daha yaşanmamasını yüce Allah’tan diliyoruz.



Son Güncelleme: 05.03.2021 14:10
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Anahtar Kelimeler:
Eyüp TurşucuMuhsin YazıcıoğluBitlis
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