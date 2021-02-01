Muharrem İnce CHP'den ayrılırsa ne kadar oy alır?

Cumhuriyet Halk Partisinde sular durulmuyor. Parti kuracağı iddiaları devam eden bir önceki dönem Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin partiden ayrılarak yeni parti kuracağı gündemde yer almaya devam ediyor.

’den 3 vekilinettiği açıklanırken aynı zamanda Muharrem İnce’nin de partiden ayrılabileceği konuşuluyor. GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş katıldığı programda konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak konuya açıklık getirdi.

Aktaş’a göre Muharrem İnce eğer CHP’den ayrılır ve yeni parti kurma ihtimalinde yapılan araştırmaların sadece beklenti olduğu ancak konu oy vermeye geldiği zaman beklenilen sonuçların çıkamadığını açıkladı. Aktaş, Muharrem İnce’nin ayrılmadan ve yeni parti ile ilgili konular kesinleşmeden şu kadar oy alır denmesi doğru olmayacaktır açıklamalarında bulundu.