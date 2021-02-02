Muhalif lider Navalny için mahkeme kararı belli oldu

Navalny için mahkeme kararı belli oldu
Rus Muhalif lider Navalny, Rusya devlet başkanı Putin hakkında hazırladığı belgelerle gündem olmuştu. Ardından beklenilen mahkeme kararı geldi. Moskova Şehir Mahkemesinde görülen davada Mahkeme Başkanı Natalya Repnikova, Navalny'in kararını açıkladı.
Navalny, 10 gün içerisinde mahkemenin kararına itiraz edebiecek. Navalny'ın avaukatı olan Vadim Kobzev, yaptığı açıklamada mahkemeye kararına karşı itiraz edeceklerini belirtti.
Mahkeme sonrasında Navalny taraftarları Moskova şehir merkezinde verilen kararı protesto etmek için sosyal medyadan toplanma çağrıda bulundular.
Son Güncelleme: 02.02.2021 22:43