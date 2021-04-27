Muhalefet partilerden tam kapanma kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. DP vekili Cemal Enginyurt: Esnaf ne yiyecek!

26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemler alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma kararını kamuoyuna duyurdu. Tam kapanma uygulaması 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’da başlayacak ve 17 günün ardından 17 Mayısıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’da sona erecek. Alınan bu kara ile koronavirüs vakalarının 5 binin altına indirilmesi hedefleniyor. Alınan karar açıklanmasının ardından ülke gündeminin merkezine oturdu ve kapanma ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

Karar sonrası tartışmalar başladı!

Üç hafta sürecek tam kapanma kararına muhalefet partilerden tepkiler geliyor. DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt konuyla ilgili sosyal medya hesabından oldukça sert tepkilerde bulundu. Enginyurt, alınan kararlarda esnafla ilgili bir destek maddesinin olmadığının altını çizdi.

Enginyurt hükümeti gündem değiştirmekle ve esnafında yanında olmamakla itham etti. İşte DP Milletvekili Cemal Enginyurt’un tartışma yaratacak paylaşımları;

Enginyurt'un yaptığı bu paylaşımlara hükümetten bir yanıt gelecek mi diye beklerken, meclisteki diğer muhalefet parti üyelerinin vereceği tepki de merakla bekleniyor.