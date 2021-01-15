Muhabbet kuşu eşini paramparça etti! Kuşun sahibi hayatının şokunu yaşadı!

Muhabbet kuşu yetiştiriciliği yapan Halil Ertekin yumurtası olan muhabbet kuşu çiftini kontrol etmesi için kuş kafesini açtığında hayatının şokunu yaşadı. Çiftlerden dişi olan kuş eşini paramparça ettiğini söylerken büyük üzüntü yaşayan Ertekin kuşu için şu sözleri söyledi. “Bir kuş bunu neden yapar anlayamıyorum, bu kuştan nefret ediyorum diyebilirim'' dedi.





Uzun zamandır ilk defa böyle bir şey ile karşılaşan kuş yetiştiricisi iyi anlaştıklarını nasıl böyle olduğunu anlayamadığını söyledi.





Eşini parçalayan kuş