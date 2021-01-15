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Muhabbet kuşu eşini paramparça etti! Kuşun sahibi hayatının şokunu yaşadı!

Manisa ilçesinde muhabbet kuşu yetiştiriciliği yapan Halil Ertekin kuşlarını kontrol etmek için baktığı kafeste dişi kuşun eşini parçaladığını gördü. Büyük üzüntü ve şok yaşayan Halil Ertekin daha önce çiftin uyumlu bir şekilde anlaştığını söyledi.

15 Ocak 2021 Cuma 16:37
Muhabbet kuşu eşini paramparça etti! Kuşun sahibi hayatının şokunu yaşadı!
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Muhabbet kuşu yetiştiriciliği yapan Halil Ertekin yumurtası olan muhabbet kuşu çiftini kontrol etmesi için kuş kafesini açtığında hayatının şokunu yaşadı.  Çiftlerden dişi olan kuş eşini paramparça ettiğini söylerken büyük üzüntü yaşayan Ertekin kuşu için şu sözleri söyledi. “Bir kuş bunu neden yapar anlayamıyorum, bu kuştan nefret ediyorum diyebilirim'' dedi.

Uzun zamandır ilk defa böyle bir şey ile karşılaşan kuş yetiştiricisi iyi anlaştıklarını nasıl böyle olduğunu anlayamadığını söyledi.



Eşini parçalayan kuş


 



Son Güncelleme: 15.01.2021 16:37
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Anahtar Kelimeler:
Muhabbet KuşuManisa
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