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Muğla'da yolcu minibüsü ile otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

Muğla'ya bağlı Fethiye ilçesinde yolcu taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan altı yolcu ve sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların iyi olduğu öğrenildi.

23 Mayıs 2021 Pazar 00:09
Muğla'da yolcu minibüsü ile otomobil kaza yaptı: 7 yaralı
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Muğla’da otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada araçta ve minibüste bulunan toplamda 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay Muğla’ya bağlı Fethiye ilçesi Tuzla Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. 38 yaşındaki Elif H. Tarafından kullanılan 37 AS 918 plakalı Ford marka araç ile 50 yaşındaki Selamet D.’nin kullandığı 48 BB 3134 plakalı yolcu taşıyan minibüs çarpıştı. Kaza sonucunda minübüste bulunan 6 yolcu ile minibüs şoförü olan Selamet D. Yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 23.05.2021 00:09
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaKazaMinibüs
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