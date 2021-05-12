Muğla’da yasak aşk iddiası dehşet saçtı! Ormanlık alanda asılı iki ceset bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde önceki gün iddiaya göre saat 17.00’da baz istasyonunda çalışan B.Ö., Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan su deposu mevkiinde ağaca asılı iki cesedin olduğunu gördü. Cesetlerden biri erkek biri kadın olurken B.Ö polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre ağaçta asılı kalan Songül O. (37) olurken ipin kopması sonucu yerde yatan Sedat K. (45) olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin incelemesine göre olay yerine 100 metre uzaklıkta motosiklet ve kask bulundu. İkiliden 4 gündür haber alınamadığı aileler söylerken yasak aşk yaşadığı ikilinin çocukları da bulunuyordu.

Sedat K.’nın ağabeyine kendisini Songül ile birlikte yan yana gömülmesini vasiyet ettiği öğrenildi.

Evli ve 2 çocukları bulunan ikilinin akraba olduğu ortaya çıktı. Yasak aşk yaşadığı öne sürülen çift inceleme sonrasında adli tıp morguna kaldırıldı. İnceleme sonucunda ikilinin intihar ettiği öğrenildi.

Vasiyeti yerine getirilmedi

Otopsinin ardından ikilinin yakınları cenazeleri, Fethiye İlçesi İnlice Mahalle Camii'ne getirildi. Sedat K.’nin ağabeyinden istediği vasiyeti yerine getirilmedi. Songül O.'nun cenazesi İnlice Mezarlığı'na, Sedat K.'nın cenazesi ise Kertmeç Mezarlığı'nda toprağa verildi.