Muğla'da yağan kuvvetli yağmur ve fırtına yüzünden sokaklar su gölüne döndü!

Muğla’da Kuvvetli Yağışla Birlikte Çıkan Fırtına Yüzünden Sokaklar Su Gölüne Döndü!

Muğla’da etkisini gösteren fırtına ve kuvvetli yağmur, bütün hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurdan dolayı sokaklar ce caddeler su gölüne döndü. Derelerde yağan yağmur yüzünden taşarak tarım arazileri de sular altında kaldı.

Muğla ili ve ilçelerinde dün geceden bu yana rüzgarın hızı 65 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgarın ardından oldukça şiddetli olarak yağan yağmur yüzünden vatandaşlar havadan oldukça etkilendi. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de şiddetli sağanak yağmur nedeniyle Kötekli, Muslihittin, Akyol, Emirbeyazıt mahallelerinde cadde ve sokaklar dereye döndü. Yeniköy Mahallesi'nde yollarda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar geri dönmek zorunda kaldı.

İşte Muğla’daki fırtına ve kuvvetli yağmurun oluşturduğu görüntüler;