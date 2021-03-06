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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muğla'da fiziki ve teknik takibe alınan bir uyuşturucu tacirine baskın düzenlendi. Baskın sonucunda çok sayıda uyuşturucu malzeme ve ticaret için gerekli malzemeler ele geçirilirken bir kişinin tutuklandığı açıklandı.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:02
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerine yapılan uyuşturucu ihbarları üzerine harekete geçen ekipler uyuşturucu ticareti yapan şahıslara baskın düzenledi. Düzenlenen baskınlar sonucunda 3 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliği tarafından yürütülen operasyonlarda S.B. isimli şahıs fiziki ve teknik takibe aldı. Takip sonrasında harekete geçen ekipler 12,91 gr. Eroin, 42 adet A4 kağıda emdirilen uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu ticareti için alınan 2.555 TL para ve uyuşturucu madde ticareti için jelatin, makas ve kağıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:02
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaFethiyeUyuşturucuOperasyon1 Tutuklu
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