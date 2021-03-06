Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerine yapılan uyuşturucu ihbarları üzerine harekete geçen ekipler uyuşturucu ticareti yapan şahıslara baskın düzenledi. Düzenlenen baskınlar sonucunda 3 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliği tarafından yürütülen operasyonlarda S.B. isimli şahıs fiziki ve teknik takibe aldı. Takip sonrasında harekete geçen ekipler 12,91 gr. Eroin, 42 adet A4 kağıda emdirilen uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu ticareti için alınan 2.555 TL para ve uyuşturucu madde ticareti için jelatin, makas ve kağıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine sevk edildi.