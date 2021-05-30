Muğla'da ormanlık arazide korkunç yangın

, Çökertme Koyu kenarında yer alanlık arazida saat 11.30 esnasındaler yükselmeye başladı.ın dumanlarını fark edenler, orman ekiplerine durumu bildirdi. Yangın yerine pek çok orman işçisi sevk edillirken, karadan destek ve 3 helikopterle havadan söndürme çalışması da müdahalede bulundu.

Milas ilçesinde meydana gelen yangına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dört milk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan müdahale gerçekleştirildi. 6 Helikopter ise havadan yangına müdahale etti.