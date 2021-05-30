Muğla'da ormanlık arazide korkunç yangın

30 Mayıs 2021 Pazar 01:42
Milas
, Çökertme Koyu kenarında yer alan orman
lık arazida saat 11.30 esnasında alev
ler yükselmeye başladı. Yangın
ın dumanlarını fark edenler, orman ekiplerine durumu bildirdi. Yangın yerine pek çok orman işçisi sevk edillirken, karadan destek ve 3 helikopterle havadan söndürme çalışması da müdahalede bulundu.
Milas ilçesinde meydana gelen yangına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dört milk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan müdahale gerçekleştirildi. 6 Helikopter ise havadan yangına müdahale etti.
Son Güncelleme: 30.05.2021 01:42
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