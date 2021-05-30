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Muğla'da ormanlık arazide korkunç yangın

Muğla, Milas'ta ormanlık arazide sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı alevler yükseldi.

30 Mayıs 2021 Pazar 01:42
Muğla'da ormanlık arazide korkunç yangın
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Milas, Çökertme Koyu kenarında yer alan ormanlık arazida saat 11.30 esnasında alevler yükselmeye başladı. Yangının dumanlarını fark edenler, orman ekiplerine durumu bildirdi. Yangın yerine pek çok orman işçisi sevk edillirken, karadan destek ve 3 helikopterle havadan söndürme çalışması da müdahalede bulundu.

Milas ilçesinde meydana gelen yangına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dört milk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan müdahale gerçekleştirildi. 6 Helikopter ise havadan yangına müdahale etti.


Son Güncelleme: 30.05.2021 01:42
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaMilasYangınAlevOrman
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