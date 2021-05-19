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Muğla'da ormanlık alanda yangın meydana geldi

Muğla'ya bağlı Yatağan bölgesinde tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken yangın sebebi ile bölgede bulunan ağaç türleri zarar gördü.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:47
Muğla'da ormanlık alanda yangın meydana geldi
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Muğla’da ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında pek çok zeytin ve kızılçam türü ağaç zarar gördü.

Olay Muğla Yatağan ilçesinde bulunan Yenimahalle Karaçayır bölgesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Yatağan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çok sayıda zeytin ve kızılçam ağacının bulunduğu bölgede kısa sürede büyüyen yangın sebebi ile on kızılçam ağacı, otuz kadar ise zeytin ağacı zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda söndürülürken yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalar başlatıldı.


Son Güncelleme: 19.05.2021 22:47
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaYangın
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