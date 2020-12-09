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Muğla'da feci kaza! Traktör römorku devrildi

Muğla'da viraja girerken yoldan çıkan traktörün römorku devrildi. Römork da tarlada çalışmak üzere yolculuk eden işçiler vardı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 23:03
Muğla'da feci kaza! Traktör römorku devrildi
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Muğla’nın Ortaca ilçesinden meydana gelen olayda tarlasına işçi götüren Yılmaz Eşmeli, kullandığı traktörün kaygan olan yoldan çıkması sonucu taşıdığı işçilerle beraber sulama kanalına devrildi.

Gözaltına alındı

Traktörün yerinden çıkan römorku sulama kanalına devrilmesi sonucunda römorkta yolculuk eden Dursan Kaplan hayatını kaybederken karısı Tansu Kaplan yaralandı. Kaza sonrası orda bulunan vatandaşların ihbarı sonucunda olay yerine gelen itfaiye ekipleri römorkun altından Dursan Kaplan’ın cansız bedenini çıkardı. Tansu Kaplan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Jandarma Yılmaz Eşmeli’yi gözaltına aldı.



Son Güncelleme: 09.12.2020 23:03
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaOrtacaDursan KaplanTansu KaplanYılmaz Eşmeli
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