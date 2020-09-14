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Muğla'da evde bakım tedavisi gören emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 15 gün önce ayağını kırarak evde bakım tedavisi gören emekli öğretmen evinde ölü bulundu.

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:33
Muğla'da evde bakım tedavisi gören emekli öğretmen evinde ölü bulundu
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde yalnız yaşadığı belirlenen emekli matematik öğretmeni Fettah Kazıl’ın evinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Menteşe ilçesi Abdi İpekçi Caddesi’nde bir apartmanın 4. katında yaşanan olayda 58 yaşındaki matematik öğretmeninin sağlık sorunları olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri Kazıl’ın evinde hayatını kaybettiğini belirledi ve ardından olay yeri ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

15 gün önce ayağını kırdığı belirlendi.

Kazıl’ın 15 gün önce yolda düşüp ayağını kırdığı ve evde bakım tedavisi gördüğü belirlendi.



Son Güncelleme: 14.09.2020 13:33
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaMenteşe
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