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Muğla'da dehşete düşüren olay! Çantanın içinden yeni doğmuş bebek cesedi çıktı

Muğla'da yaşanan dehşet veren olayda, boş bir arsada bulunan çantanın içinden yeni doğmuş bebek cesedi çıktı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 22:49
Muğla'da dehşete düşüren olay! Çantanın içinden yeni doğmuş bebek cesedi çıktı
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Dehşet veren olay Muğla Dalaman'da bugün yaşandı.İlçede boş bir arsada bulunan çanta içinden yeni doğmuş bebek cesedi çıktı.

Dalaman'da bir inşaat işinde çalışan duvar işçilerinden birisi, yakınlardaki boş arsada bulunan duvar tahta kalıplarını almak için arsaya gitti. Kalıpların yanına giden işçi tahtaların üzeride bir çanta olduğunu gördü ve çantayı açtı.

Çantayı açan işçi içinde hareketsiz duran yeni doğmuş bir bebekle karşılaştı ve durumu hemen polis ve 112 sağlık ekiplerine ihbar etti.


Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede talihsiz bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yeni doğmuş olduğu görülen bebeğin cansız bedeni ambulans ile adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri çevredeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını incelerken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 22:49
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MuğlaBebek Cesedi
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