Muğla'da böreğin içinden uyuşturucu çıktı!

ilinin Menteşe ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından şüphelenilerek durdurulan otobüsün içerisinde narkotik köpeği destekli yapılan aramada bir yolcunun çantasının içerisinde bulunan böreğin içinden 80 gram esrar çıktığı olayda jandarma ekipleri şok oldu. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Menteşe Jandarma Komutanlığı'nca Gülağzı mevkiinde yol kontrolü yapıldı. Durdurulan bir otobüsteki yolculardan Tamer Yenice'nin (36) çantasında yapılan aramada jandarma narkotik köpeğinin tepkisi sonucu poşet içerisindeki böreğe gizlenmiş şekilde 80 gram kubar esrar ele geçirilirken 1064 adet uyuşturucu hap yakalandı. Tamer Yenice adlı şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeyeac sevk edildi. Çantasından uyuşturucu çıkan Tamer Yenice isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.