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Muğla'da 98 yaşındaki nine Covid-19'u atlattı

Muğla'da 98 yaşındaki nine, Covid-19'u atlattı. Yaşlı kadının bu durumu herkese ümit aşıladı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 13:57
Muğla'da 98 yaşındaki nine Covid-19'u atlattı
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Muğla’da yaşayan 98 yaşında olan Behiye Türkler, kronik rahatsızları olan biri. Türkler, Covid-19’a yakalandı. Mide kanaması, halsizlik, kuru öksürük yaşayan Türkler, hastaneye başvurdu ve orada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

98 yaşında olan Türkler, hastanede 17 gün boyunca tedavi gördü. 17 günün sonunda tabucu oldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Şahin, 98 yaşında olan Türkler’in iyileşmesinden ötürü mutlu olduklarını dile getirdi. Türkler’in 6 çocuğu ve 8 torunu varmış. Yaşlı kadın, iyileşerek ailesine kavuştu. Türkler’e ailesi çok iyi bakıyor. 

Şahin, kaç yaşında olursa olsun Covid-19’un bütün bireylerde etkili olduğunu ve insanların virüse karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.



Son Güncelleme: 10.02.2021 13:57
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaKoronavirüsKronikCovid-19Behiye TürklerCem Şahin
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