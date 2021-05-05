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Muğla ve Antalya tam kapanmada sessiz kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması turizmi de etkiledi. Turizmin başkentleri olarak bilinen Muğla ve Antalya tam kapanmada sessiz kaldı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:01
Muğla ve Antalya tam kapanmada sessiz kaldı
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge nedeniyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağında turizmin merkezlerinden olan Muğla ve Antalya sessiz kaldı.

Antalya’da turistler yasaktan muaf

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokakları boş kalan şehirlerden birisi de Antalya. Türkiye’nin turizm açısından en önemli şehirlerinden olan ve Konyaaltı Sahili, Kemer yerlerinde gibi milyonlarca turisti ağırlamış olan Antalya’da yasaktan muaf olan turistler dışında sokaklarda kim yoktu.

Muğla’da Durum Ne?

Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi turizm merkezlerinde de sokaklar ve sahiller sessizliğe büründü. Sahil yakınlarındaki bisiklet ve yürüyüş yolları kısıtlamadan muaf olan turistler dışında boş kaldı.

Farklı illerden gelen insanların yarattığı araç trafiği yüzünden emniyet ekipleri sık sık denetimler yapmaya devam ediyor.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaAntalya
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