Muğla Kavaklıdere'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı!

Muğla ilinin Kavaklıdere ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Soner Genek kontrolündeki 48 YA 927 plakalı otomobil, Derebağ Mahallesi Kapraklar mevkiinde aynı güzergahta seyreden Şahin Karataş idaresindeki 48 S 5130 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü ve araç içerisindeki Soner, Feride, Ceren, Cevat ve Sinem Genek kazadan yaralı olarak kurtuldu. Meydana gelen kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yaşanan kazada yaralanan 6 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunarak tedavileri yapılmak üzere Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki hastanelere sevklerini sağladı. Yaşanan kazada yaralanan 6 kişinin herhangi bir hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.