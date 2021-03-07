İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Muğla Kavaklıdere'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı!

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan 6 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

07 Mart 2021 Pazar 11:33
Muğla Kavaklıdere'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı!
Takip Et:

Muğla ilinin Kavaklıdere ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Soner Genek kontrolündeki 48 YA 927 plakalı otomobil, Derebağ Mahallesi Kapraklar mevkiinde aynı güzergahta seyreden Şahin Karataş idaresindeki 48 S 5130 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü ve araç içerisindeki Soner, Feride, Ceren, Cevat ve Sinem Genek kazadan yaralı olarak kurtuldu.  Meydana gelen kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yaşanan kazada yaralanan 6 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunarak tedavileri yapılmak üzere Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki hastanelere sevklerini sağladı. Yaşanan kazada yaralanan 6 kişinin herhangi bir hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MuğlaKazaKavaklıderede Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu

Popüler Haberler

Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Gerçek adı nedir? Mustafa Uzunyılmaz nereli, yaşı kaç?
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Arıza dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kefaret Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Tövbeler Olsun dizisindeki Eda karakteri kimdir?
Tövbeler Olsun dizisi Aleyna karakteri kimdir? Çiğdem Tunç'un hayatı ve yer aldığı diziler
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli'nin hayatı!
PTT 2019 Yılı 55 bin Memur Personel Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? PTT Personel Alımı Hangi Kadrolara Yapılacak?
Süt parası alma şartları nelerdir? 2021 Süt parası aylık ne kadardır?
31 Aralık Perşembe yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? TV yayın akışında neler var?
17 Mayıs Cuma 2019 Reyting Sonuçları: Hercai, Fatih Portakal, Arka Sokaklar Yarışı Kazananı Belli Oldu
Corona Desteği için başvuru nasıl yapılır? Şartları nelerdir?
Fox TV Kefaret oyuncu kadrosu
Kefaret dizisi Arzu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Mine Kılıç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar’ın yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser karakteri kimdir? Mert Fırat'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Tövbeler Olsun Demet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semiha Bezek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.