Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla’ya bağlı olan Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla’ya bağlı Datça’da saat 22.58’de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre 4.1 büyüklüğünde olan deprem yerin 13.19 kilometre derinliğinde meydana gelirken ilçenin 25.55 kilometre açığında meydana geldi.

Büyüklük : 4.1 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 25.55 km. Datça (Mugla)

Tarih-Saat : 26.04.2021, 22:58:36 TSİ

Enlem : 36.4770 N

Boylam : 27.2363 E

Derinlik : 13.19 km