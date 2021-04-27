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Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'ya bağlı Datça ilçesi açıklarında saat 22.58'de deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğünde ölçülen depremin yerin 13,19 kilometre derinliğinde meydana gelirken Datça'nın 25,55 kilometre açığında yaşandığı öğrenildi.

27 Nisan 2021 Salı 00:01
Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla’ya bağlı olan Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla’ya bağlı Datça’da saat 22.58’de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre 4.1 büyüklüğünde olan deprem yerin 13.19 kilometre derinliğinde meydana gelirken ilçenin 25.55 kilometre açığında meydana geldi.

Büyüklük : 4.1 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 25.55 km. Datça (Mugla)

Tarih-Saat : 26.04.2021, 22:58:36 TSİ

Enlem : 36.4770 N

Boylam : 27.2363 E

Derinlik : 13.19 km

 

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DatçaDeprem
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