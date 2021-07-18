Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinin önemli sırrı açığa çıktı. Herkes şok oldu

ATV’nin fenomen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, her bölümünde gizemini koruyan cinayetleri aydınlatmayı sürdürüyor. Dün yayınlana bölümde Büyükşen ailenin ölümünün nedeni araştırılıyordu. Osman Büyükşen’in açıklamaları cinayetin önemli bir sır perdesinin aralanmasına neden oldu.
Cinayette Önemli Detay
Cinayet konusunda yapılan soruşturmalarda önemli bir detay fark edildi. Yapılan araştırmalarda cinayetin kiralık bir katil tarafından işlendiği ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ortaya çıkarıldı. Fakat kiralık katilin bir yanlışlık sonucu Büyükşen ailesini öldürdüğü öğrenildi.
Müge Anlı’nın bugünkü bölümünde tüm gizemlerin ortaya çıkarılması bekleniyor.
Son Güncelleme: 18.07.2021 16:22