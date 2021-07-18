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Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinin önemli sırrı açığa çıktı. Herkes şok oldu

ATV ekranlarında yayınlanan sabah programı Müge Anlı’da Büyükşen cinayetinin önemli sırrı açığa çıktı. Herkes şok oldu. İşte cinayet ile ilgili merak edilenler…

18 Temmuz 2021 Pazar 16:22
Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinin önemli sırrı açığa çıktı. Herkes şok oldu
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ATV’nin fenomen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, her bölümünde gizemini koruyan cinayetleri aydınlatmayı sürdürüyor. Dün yayınlana bölümde Büyükşen ailenin ölümünün nedeni araştırılıyordu. Osman Büyükşen’in açıklamaları cinayetin önemli bir sır perdesinin aralanmasına neden oldu.

Müge Anlı’da sorgusu devam eden Büyükşen ailesinin cinayeti ile ilgili Osman Büyükşen, kardeşleri Büşra ve Uğur Büyükşen’in cinayetle ilgisi olmadığını ifade etti. Cinayet konusunda özellikle Büşra’dan şüpheleniyordu fakat Osman Büyükşen’in açıklamaları ile beraber farklı ihtimallere gidildi.

Cinayette Önemli Detay

Cinayet konusunda yapılan soruşturmalarda önemli bir detay fark edildi. Yapılan araştırmalarda cinayetin kiralık bir katil tarafından işlendiği ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ortaya çıkarıldı. Fakat kiralık katilin bir yanlışlık sonucu Büyükşen ailesini öldürdüğü öğrenildi.

Müge Anlı’nın bugünkü bölümünde tüm gizemlerin ortaya çıkarılması bekleniyor.


Son Güncelleme: 18.07.2021 16:22
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Anahtar Kelimeler:
Büyükşen CinayetiOsman BüyükşenMüge AnlıATV
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