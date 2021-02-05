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Müge Anlı'da aranan Sude Alkan bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlayan Sude Alkan kayıp konusu merak edilmeye devam ediyor. Program izleyicileri, Müge Anlı'da aranan Sude Alkan bulundu mu? soruları araştırılmaya devam ediyor.

05 Şubat 2021 Cuma 20:30
Müge Anlı'da aranan Sude Alkan bulundu mu?
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında haftalardır aranan Sude Alkan konusu merakla araştırılmaya devam ediyor. Müge Anlı’nın suçluları ararken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de destek çıkması ile büyük ses getiren Tatlı Sert programı son günlerde iyice araştırılıyor.

Müge Anlı Sude Alkan bulundu mu?

16 yaşında olan Sude Alkan, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kayboldu. Annesiyle tartışarak evden çıkan Sude Alkan’dan 4 Şubattan beri haber alınamıyor. Anne Şükran Düztaş ise kızını aramak için çabalarına Müge Anlı’dan destek alarak devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 20:44
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ATVMüge AnlıSude AlkanBulundu Mu
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