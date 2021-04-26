Müge Anlı'da aranan Özgür Kılınç nerede, bulundu mu?

Özgür Kılınç olayı aydınlatıldı mı? Özgür Kılınç kimdir? Sorularının cevabı Müge Anlı programında araştırılmaya devam ediyor. Çözülemeyen cinayetler ve kaybolan kişiler gibi çoğu sosyal projeyle kendisinden söz ettirmeyi başaran, hafta içinde izleyicilerle buluşan Müge Anlı, kendisine gelen olayları, cinayete kurban gidenleri ve kaybolan kişilerin dosyalarını açığa çıkartarak, olayları aydınlatmayı sürdürüyor.

Özgür Kılınç kimdir?

Özgür Kılınç'a ne oldu?

37 yaşındaki Özgür Kılınç, bir çocuk babasıdır.

Özgür Kılınç en son İstanbul Çekmeköy'de boşanma sürecinde olduğu karısını arayarak ortalıklardan kayboldu.