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Müge Anlı'da aranan Özgür Kılınç nerede, bulundu mu?

14 Nisan günü ortalıklardan kaybolan Özgür Kılınç bulundu mu? Müge Anlı, yıllardan beri Atv kanalında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sunuculuk yapmaktadır. Programda birçok kişi gelip geçerken son günlerde Özgür Kılınç olayı aydınlatılmaya çalışılıyor. Özgür Klınç'a ne olduğu ise merak edilenler arasında yerini koruyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 19:50
Müge Anlı'da aranan Özgür Kılınç nerede, bulundu mu?
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Özgür Kılınç olayı aydınlatıldı mı? Özgür Kılınç kimdir? Sorularının cevabı Müge Anlı programında araştırılmaya devam ediyor. Çözülemeyen cinayetler ve kaybolan kişiler gibi çoğu sosyal projeyle kendisinden söz ettirmeyi başaran, hafta içinde izleyicilerle buluşan Müge Anlı, kendisine gelen olayları, cinayete kurban gidenleri ve kaybolan kişilerin dosyalarını açığa çıkartarak, olayları aydınlatmayı sürdürüyor.

Özgür Kılınç kimdir?

37 yaşındaki Özgür Kılınç, bir çocuk babasıdır.

Özgür Kılınç'a ne oldu?

Özgür Kılınç en son İstanbul Çekmeköy'de boşanma sürecinde olduğu karısını arayarak ortalıklardan kayboldu.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 19:50
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Anahtar Kelimeler:
özgür KılınçMüge AnlıATV
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