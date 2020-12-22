Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren vahim olay! Eniştem diye tanıttı kocası çıktı!

Gün geçtikçe dolandırıcılık haberleri veya artık bu olmaz dediğimiz her şey olur hale geldi. Bu sefer de Müge Anlı’nın programında akıllara durgunluk veren olay ile karşılaştık. Eniştem diye tanıştırdığı kişi kocası çıktı. Emre Korkmaz evlilik arifesinde büyük şok yaşayıp dolandırıldı.

ATV ekranlarının sabah kuşağı programında Müge Anlı’nın sunuculuk yaptığı Tatlı Sert programına 31 yaşındaki Emre Korkmaz katıldı. Evlilik sebebi ile dolandırıldığını açıklayan Emre Korkmaz, evlilik için Canan isimli kadınla görüşmeye başladığını anlattı. Canan isimli kadına hem gönlünü hem de paralarını kaptıran Korkmaz, talihsiz olay karşısında büyük şok yaşadı.

Mutlu bir yuvasının olmasını istediğinden dolayı evlilik hayali kuran Korkmaz, Canan isimli kadın tarafından 350 bin TL dolandırıldığını ifade etti. Programda bulunan ve izleyiciler olayı şaşkınlık ile dinledi.

Emre Korkmaz, Canan isimli kadının eniştesi olarak tanıştırdığı kişinin de Kocası olduğu iddialarını öğrenince şok üstüne şok yaşadı. Korkmaz yaşadığı olayı şu şekilde aktardı:

"Seviyordum ve hayal kırıklığına uğradım. 350 bin TL param gitti. Beni yiyecek ekmeye muhtaç bıraktılar."