İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama!
Son Dakika
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze...

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren vahim olay! Eniştem diye tanıttı kocası çıktı!

ATV kanalında sabah kuşağı programında yer Alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, kayıp kişilerin arandığı programda yine bir olay. Eniştem diye tanıştırmış olduğu kişi kocası çıktı. Akıllara durgunluk veren olayda Emre korkmaz evleneceği kişi tarafından dolandırıldı.

22 Aralık 2020 Salı 20:55
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren vahim olay! Eniştem diye tanıttı kocası çıktı!
Takip Et:

Gün geçtikçe dolandırıcılık haberleri veya artık bu olmaz dediğimiz her şey olur hale geldi. Bu sefer de Müge Anlı’nın programında akıllara durgunluk veren olay ile karşılaştık. Eniştem diye tanıştırdığı kişi kocası çıktı. Emre Korkmaz evlilik arifesinde büyük şok yaşayıp dolandırıldı.

ATV ekranlarının sabah kuşağı programında Müge Anlı’nın sunuculuk yaptığı Tatlı Sert programına 31 yaşındaki Emre Korkmaz katıldı. Evlilik sebebi ile dolandırıldığını açıklayan Emre Korkmaz, evlilik için Canan isimli kadınla görüşmeye başladığını anlattı. Canan isimli kadına hem gönlünü hem de paralarını kaptıran Korkmaz, talihsiz olay karşısında büyük şok yaşadı. 

Mutlu bir yuvasının olmasını istediğinden dolayı evlilik hayali kuran Korkmaz, Canan isimli kadın tarafından 350 bin TL dolandırıldığını ifade etti. Programda bulunan ve izleyiciler olayı şaşkınlık ile dinledi. 

Emre Korkmaz, Canan isimli kadının eniştesi olarak tanıştırdığı kişinin de Kocası olduğu iddialarını öğrenince şok üstüne şok yaşadı. Korkmaz yaşadığı olayı şu şekilde aktardı:

"Seviyordum ve hayal kırıklığına uğradım. 350 bin TL param gitti. Beni yiyecek ekmeye muhtaç bıraktılar."



Son Güncelleme: 22.12.2020 20:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVSabah KuşağıMüge AnlıAkılalmaz OlayDolandırıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib'te ki 3,9 büyüklüğünde ki deprem Hatay ve çevre illerde hissedildi!
İdlib'te ki 3,9 büyüklüğünde ki deprem Hatay ve çevre illerde hissedildi!
Bıçaklı kavgada 16 yaşında ki genç hayatını kaybetti!
Bıçaklı kavgada 16 yaşında ki genç hayatını kaybetti!
Cinnet getiren baba, iki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü
Cinnet getiren baba, iki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü
Ankara'da 'Sezginler' operasyonu: 18 gözaltı
Ankara'da 'Sezginler' operasyonu: 18 gözaltı
22 Aralık vaka sayıları açıklandı! Tespit edilen vaka sayısı 19 bin 256
22 Aralık vaka sayıları açıklandı! Tespit edilen vaka sayısı 19 bin 256
Şişli'de hareketli dakikalar! Polis merkezi önünde silahlı saldırı
Şişli'de hareketli dakikalar! Polis merkezi önünde silahlı saldırı

Popüler Haberler

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren vahim olay! Eniştem diye tanıttı kocası çıktı!
Olay TV kapanıyor mu, iddialar doğru mu?
Garanti BBVA’dan 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği ile yeni yıl kredisi
Ocak 2021 işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?
İstanbulkart Akbil HES Kodu yükleme işlemleri
Son Yaz’ın başlama tarihi ne zaman?
Nescafe 3'ü 1 arada 3. dönem çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
2020 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor, Valide Atik Hastanesi nerede?
Benim Adım Bir Melek dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti nerede?
2019 Magnum Maserati çekilişi ne zaman yapılacak? Çekiliş son başvuru tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarih
EGM, 2019 rütbe terfileri açıklandı
CHP Kurultayı ne zaman yapılacak? Chp kurultay ve seçim tarihleri
Türkiye Noterler Birliği Haftasonu nöbetçi noter sorgulama ekranı! 14 Mart Cumartesi Ankara, İstanbul ve İzmir il il nöbetçi noter adresleri belli oldu
Masumlar Apartmanı Han, geceleri neden çöp karıştırıyor? Han'ın hastalığı ne?
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan kimdir, nereli yaşı kaç?
TV'de 22 Aralık 2020 Salı hangi maç hangi kanalda?
Eşkıya dizisinde Doğan Baba neden yok? Ali Sürmeli neden ayrıldı, geri dönecek mi?
Kimlik kaybedildiğinde ne yapılmalı? Kayıp kimlik ücreti ve yenileme ücretleri 2020
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.