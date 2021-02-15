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Müge Anlı Sevgi Kıranlı kimdir? Muammer Cambaz, Sevgi Kıranlı olayı nedir? Sevgi Kıranlı olayında son gelişmeler

Sevgi Kıranlı, Muammer Cambaz, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı'da 3 aydan beri ortalıklarda olmayan 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı'nın şoförü ile isteyerek kaçtığı gün yüzüne çıktı. Günlerdir dillerden düşmeyen olayın sonrasında Sevgi Kıranlı ve kaçmış olduğu Muammer Cambaz programa dahil olarak kendilerini anlatmaya çalıştı. Ancak ne izleyiciler ne de Müge Anlı, kaçan ikilinin haklı yanını göremedi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 08:37
Müge Anlı Sevgi Kıranlı kimdir? Muammer Cambaz, Sevgi Kıranlı olayı nedir? Sevgi Kıranlı olayında son gelişmeler
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Atv kanalında hafta içinde her gün ekranlara gelen Müge Anlı ve Tatlı Sert programında Sevgi Kıranlı olayı günler boyunca yoğun ilgiyle takip ediliyor. Programı ilk başta izlemeyerek olayın ne olduğunu kaçıran seyirciler, intenet üzerinden Sevgi Kıranlı olayı nedir? Sevgi Kıranlı kaç yaşında, nereli? Gibi soruların yanıtlarını arıyor.

Sevgi Kıranlı, Muammer Cambaz kaç yaşında, nereli?

49 yaşındaki Sevgi Kıranlı, evli ve torun sahibi birisidir. Muammer Cambaz ise 30 yaşındadır. Muammer, 17 senelik eşi Semiha’yı Sevgi adında bir kadın için terk eder. Sevgi Kıranlı, 37 ay evvel birden ortalardan kaybolunca eşi Davut Kıranlı, eşinin zorla kaçırıldığını söyledi. Ancak Sevgi Kıranlı’nın çocukları başta olmak üzere herkes, zorla değil kendi isteğiyle kaçtığını düşündüğünden arama zahmetine girmedi. Davut Kıranlı da durum böyle olunca kendi başına aramak istedi.

Sevgi Kıranlı, Muammer Cambaz olayı nedir?

Günlerdir programda gözyaşlarına hakim olamayan Davut Kıranlı, eşine

'Gel neredeysen Güzelim'

şeklinde seslendi. Müge Anlı, Sevgi Kıranlı’nın nerede olduğunu buldu. Programa çıkan Sevgi Kıranlı, Şoförü Muammer Cambaz ile beraber olduklarını kendi isteğiyle kaçtığını ve birbirlerini sevdiğini ifade etti.

3 çocuk babası Muammer ise aynı sözleri ifade ederek, eşinden boşanmak istediğini ve Sevgi Kıranlı ile evlenmek istediğini belirtti.

Muammer, eşi Semiha ile canlı yayında ne olup bittiğini anlatarak yüzleşti. Semiha, Muammer’e

'' Aranızda 15 yaş var. Annen yaşında biriyle kaçmaya utanmıyor musun'

' ifadelerini kullandı.

Semiha, Muammer’den boşanmak istediğini belirtirken, Davut Kıranlı ise inatla, Sevgi’yi sevdiğini ve boşanmayacağını dile getirdi. Davut, 35 seneden beri evliliklerini sürdürmeye çalıştığını anlattı.



Son Güncelleme: 15.02.2021 08:37
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