Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan acı olay tüm gerçekliği ile ortaya çıktı. Uzun zamandır araştırılan ve şüphelileri aranan genç kızın nasıl öldüğünü ortaya çıktı. Müge Anlı ve ekibi konu ile alakalı ayrıntılı inceleme başlatırken devreye Emniyet güçleri girdi.

Vatandaşlar tarafından ihbar edilen Cüneyt Akyol isimli şüpheli gözaltına alındı. Sorgusunda genç kızı öldürdüğünü itiraf eden katil cesedin yerini söylemesi üzerine cinayeti nasıl işlediğini detaylı şekilde emniyet güçlerine anlatmak zorunda kaldı.

Olay günü Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi’nde Cüneyt Akyol ve Mervenur Polat uyuşturucu aldığını söyledi. Aralarında tartışma çıktığını daha sonra ip ile genç kızı boğarak öldürdüğünü ifade etti.

Olayın ardından Cüneyt Akyol genç halı folyo gibi sardığını dışarıdan bakıldığında ceset gibi gözükmeyecek şekilde hazırladığını daha sonra koli bandıyla paket haline getirdiğini söyledi. Genç kızı paket haline getiren katil Akyol kurye arkadaşı S.G’yi arayarak koliyi aldığını söyledi.

Daha sonra binanın çatısında 4 ay kadar beklettiğini söyleyen Akyol genç kızın babasının bulunduğu binaya götürdüğünü söyledi.

S.G ifadesinde ceset taşıdığını bilmediğini iddia etti.