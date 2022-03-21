GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937

Müge Anlı ile tatlı Sert 21 Mart 2022 Pazartesi Canlı İzle, Tekrarı İzle! Haftanın İlk Günü Neler Yaşandı?

Ekranların en çok sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine rüzgarlar esti.

21 Mart 2022 Pazartesi 11:12
Müge Anlı ile tatlı Sert 21 Mart 2022 Pazartesi Canlı İzle, Tekrarı İzle! Haftanın İlk Günü Neler Yaşandı?
Takip Et:

Ekranların en çok sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine rüzgarlar esti. Gündüz kuşağı programları arasında en çok ilgi gören program olmayı başaran Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 21 Mart Pazartesi neler yaşandı? Kayıpların bulunduğu, sevenlerin birbiri ile kavuştuğu, cinayet perdelerinin aralandığı ve pek çok suçlunun yakalandığı Müge Anlı'da 21 Mart Pazartesi neler yaşandı? İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert Oldukça Soluklu Geçecek!

"0 yılı aşkın süredir olduğu gibi 21 Mart Pazartesi günü de izleyenleri ekrana kilitleyecek olan Müge Anlı'da ortalık karıştı. Öyle olaylar ortaya çıktı ki izleyenler bile dehşete düştü. Yeni haftanın ilk gününde Müge Anlı ile Tatlı Sert'Te neler yaşanacak? İşte ATV ekranlarının en çok sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı'da yaşananlar...

Müge Anlı 21 Mart 2022 Pazartesi İZLE

Gazeteci Müge Anlı'nın uzun yıllardan bu yana sunuculuğunu yaptığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Pek çok hayat hikayesini konu alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında  u hafta kayıplar ve cinayet şüpheleri ekrana gelecek. İzleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran programda İki farklı şehir arası kaybolan iki çocuk babası, para zaafı, son alınan telefon sinyali, düğümü çözecek olan anahtar konusu, cinayet şüphesi, üvey annesinin evinden çıktığı gibi kaybolan ortaokul öğrencisi, el ele veren gelin kayınvalide, bir yanda özlem bir yanda bolca hayal kırıklığı derken Müge Anlı ile Tatlı Sert oldukça heyecanlı geçecek. 

Yer yer gözyaşlarımızı akıtmamıza neden olan ve yer yerde kalbimizin ağzımızda çarpmasına neden olan Müge Anlı'da yeni haftanın ilk günü de heyecan dorukta olacak. Ekranların en çok sevilen isimleri arasında yer alan Müge Anlı yenş bölümüyle sosyal medyada da oldukça sık konuşulacak. Üvey annesinin evinden çıkarak kaybolan ve bir daha geriye dönmeyen 13 yaşındaki ortaokul öğrencisiyle ilgili yaşanan sıcak gelişmeler izleyicileri ekran karşısında kilitleyecek. 

Yayınlandığı andan bu yana büyük ilgi gören ve her bölüm izleyenleri heyecanlandırmayı başaran Müge Anlı'da bu hafta yaşanacak olanlar da oldukça meraka düşürücü oldu. Kayıpların olduğu ve planların su üstüne çıkarıldığı yeni bölümde Müge Anlı'nın tepkileri ise oldukça konuşuldu. ATV kanalında canlı yayınla yayınlanan Müge Anlı'da heyecan doruk noktasına geldi. Üvey annesin,n evinden çıkan ve bir daha geriye dönmeyen 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin durumu ise oldukça merak edildi. Peki siz Müge Anlı'nın yeni bölümünü izlediniz mi?

Son Güncelleme: 21.03.2022 11:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıMüge Anlı KimdirMüge Anlı Yeni BölümMüge Anlı Son BölümMüge Anlı 21 Mart Pazartesi IzleMüge Anlı Son Bölüm IzleMüge Anlı Yeni Bölüm Izle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?

Popüler Haberler

Covid 19 Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?
Xec Coin yükselişe geçer mi? Xec Coin geleceği nasıl?
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2022 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Evde bakım maaşı Mart 2022 yatan iller hangileri? 17 Mart 2022 Perşembe evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Ziraat Bankası 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi için başvurular başladı! 3 ay geri ödeme yok
17 Mart 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Mart Perşembe at yarışı programı
TJK 16 Mart 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Mart 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 16 Mart 2022 Çarşamba
Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Mart 2022 Engellilere sağladığı kolaylıklar nelerdir?
İsmail Baki kimdir?
Hepsiburada beklenen indirim günleri başlıyor!
08507240724 numara neden arıyor bu numara kime ya da nereye ait?
Erken emeklilik için gereken şartlar nelerdir? SSK ve Bağ-Kur'lular için erken emeklilik fırsatı
Doğum yapan memur hangi ödemeleri alır?
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.