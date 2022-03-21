Müge Anlı ile tatlı Sert 21 Mart 2022 Pazartesi Canlı İzle, Tekrarı İzle! Haftanın İlk Günü Neler Yaşandı?

Ekranların en çok sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine rüzgarlar esti. Gündüz kuşağı programları arasında en çok ilgi gören program olmayı başaran Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 21 Mart Pazartesi neler yaşandı? Kayıpların bulunduğu, sevenlerin birbiri ile kavuştuğu, cinayet perdelerinin aralandığı ve pek çok suçlunun yakalandığı Müge Anlı'da 21 Mart Pazartesi neler yaşandı? İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert Oldukça Soluklu Geçecek!

"0 yılı aşkın süredir olduğu gibi 21 Mart Pazartesi günü de izleyenleri ekrana kilitleyecek olan Müge Anlı'da ortalık karıştı. Öyle olaylar ortaya çıktı ki izleyenler bile dehşete düştü. Yeni haftanın ilk gününde Müge Anlı ile Tatlı Sert'Te neler yaşanacak? İşte ATV ekranlarının en çok sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı'da yaşananlar...

Müge Anlı 21 Mart 2022 Pazartesi İZLE

Gazeteci Müge Anlı'nın uzun yıllardan bu yana sunuculuğunu yaptığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Pek çok hayat hikayesini konu alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında u hafta kayıplar ve cinayet şüpheleri ekrana gelecek. İzleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran programda İki farklı şehir arası kaybolan iki çocuk babası, para zaafı, son alınan telefon sinyali, düğümü çözecek olan anahtar konusu, cinayet şüphesi, üvey annesinin evinden çıktığı gibi kaybolan ortaokul öğrencisi, el ele veren gelin kayınvalide, bir yanda özlem bir yanda bolca hayal kırıklığı derken Müge Anlı ile Tatlı Sert oldukça heyecanlı geçecek.

Yer yer gözyaşlarımızı akıtmamıza neden olan ve yer yerde kalbimizin ağzımızda çarpmasına neden olan Müge Anlı'da yeni haftanın ilk günü de heyecan dorukta olacak. Ekranların en çok sevilen isimleri arasında yer alan Müge Anlı yenş bölümüyle sosyal medyada da oldukça sık konuşulacak. Üvey annesinin evinden çıkarak kaybolan ve bir daha geriye dönmeyen 13 yaşındaki ortaokul öğrencisiyle ilgili yaşanan sıcak gelişmeler izleyicileri ekran karşısında kilitleyecek.

Yayınlandığı andan bu yana büyük ilgi gören ve her bölüm izleyenleri heyecanlandırmayı başaran Müge Anlı'da bu hafta yaşanacak olanlar da oldukça meraka düşürücü oldu. Kayıpların olduğu ve planların su üstüne çıkarıldığı yeni bölümde Müge Anlı'nın tepkileri ise oldukça konuşuldu. ATV kanalında canlı yayınla yayınlanan Müge Anlı'da heyecan doruk noktasına geldi. Üvey annesin,n evinden çıkan ve bir daha geriye dönmeyen 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin durumu ise oldukça merak edildi. Peki siz Müge Anlı'nın yeni bölümünü izlediniz mi?