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Müge Anlı Fadime Arslan Fadime Arslan'a ne oldu?

ATV ekranlarının vazgeçilmez gündüz kuşağı programı hafta içi her gün sabahları yayınlanmaya devam ediyor. Müge Anlı sunumuyla devam eden program her yeni bir güne yeni bir haberle uyandırıyor. Bugün yayınlanan programda Fadime Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu mu? İşte tüm detaylar haberimizde..

06 Nisan 2021 Salı 22:39
Müge Anlı Fadime Arslan Fadime Arslan'a ne oldu?
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Ekranların vazgeçilmez gündüz kuşağı programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert Hafta içi her gün sabah kuşağında yayınlanmaya devam ediyor. Reyting seviyleri bile çok yüksak olan program rakip tanımamaya devam ediyor. Müthiş sunumuyla olayları açıklığa kavuşturmasıyla ve suçluları konuşturup ortaya çıkarmasıyla programın göz bebeği olan sunucu başarıdan başarıya koşuyor.

Her sene ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı, sevenleri tarafından her gün ilgiyle izleniyor. Her bölümünde farklı hikayelere yer veren Anlı'nın bugünkü bölümünde olanlar ise kan dondurdu.

9 çocuk ve 25 torun sahibi olan Fadime Arslan'ın ölüm nedeni araştırılmaya devam ediliyor. 88 yaşındaki Fadime Arslan, kim tarafından ve nasıl öldürüldü?

Ölümünün ardından ortaya çıkan sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında ölüm nedeni tekrardan araştıırlmaya başlandı. Şüpheli gözüken gelini bu olayda hangi konumda yer alıyor? Siz değerli okuyucularımız için haberin bilinmeyen noktalarını sizlerle paylaşıyoruz.

Gelini tarafından şiddet içeren görüntülerin sosyal medyaya sızmasıyla olay olan ve vefat nedeni araştırılan 88 yaşındaki Fadime Arslan, nasıl öldürüldü hep birlikte bakıyoruz.

11 Mart 2021 tarihinde vefa eden Arslan, torunu ve evlatlarıyla aynı evi paylaşıyordu. Yaşamıonın son 6 ayı yaşlılığın belirtileriyle zor zamanlar geçirerek gelininden şiddet görmeye başladı. 

Vefatının ardından çıkan görüntüler, torununun eşi tarafından çekilmiş olarak sosyal medyaya verildi. Farklı tarihlerde çekilen görüntülerde yaşlı kadın, defalarca darp ediliyordu. Kadının kadına olan şiddeti ve hiddeti bir türlü dinemeyen son zamanlarda özellilkle yaşlı ve savunmasız olan bir kadına karşı bu davranışlar şüpheli ölüme götürdü.

Arslan'ın vücudunda çeşitli bölgelerindeki morluklar belirlenirken, görüntüleri çeken gelinin açıklamaları geldi. Gelini, kayıvalidesi tarafından tehdit edildiğini söylerken, bu görüntüleri de ispat amaçlı çektiğini vurguladı. Yaşlı kadının ölümünden sorumlu gelin ise şu açıklamalara yer verdi; yaşlıydı, altına yapıyordu. Kendime hakim olamadım, bende sinir hastasıyım. 

Yapılan araştırmalar neticesinde yaşlı kadının mezarı açılarak, İzmir adli tıp kurumu morga sevki tamamlandı. 



Son Güncelleme: 06.04.2021 22:39
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Müge AnlıATVTV
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