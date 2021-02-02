Müge Anlı Emel Savaş bulundu mu?

ATV’de merakla izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu haftanın konusu Emel Savaş.

Çözdüğü cinayet ve kayıp olayları ile gündemde olan Müge Anlı’nın bu haftaki gizemli olayı da Emel Savaş idi.

Kızı 1984 yılında kaybolan bir anne kızının bulunması için Müge Anlı’ya başvurmuştu. Kızı Emel Savaş en son Harem Otogarı’nda görülmüştü. Emel’in babası Mustafa Savaş, kızının kaybolduğunu tam 11 yıl sonra öğrendiğini bildirmişti.

PEKİ EMEL'E NE OLDU?

Araştırmalar sonucunda, kaybolma olayından tam 37 yıl sonra Emel Savaş olduğu düşünülen bir kişi bulundu. Şimdi İngiltere’de hayatını sürdüren Emel, 2 çocuk annesi. Evlat edinilmiş olan Emel Savaş bu durumu 30 yaşında öğrendiğini söyledi.

