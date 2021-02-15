Müge Anlı Davut Kıranlı yaşıyor mu, intihar mı etti? Davut Kıranlı öldü mü? Müge Anlı Davut Kıranlı olayı nedir, neden intihar etti?

Atv kanalında yayında olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir dillerden düşmeyen isim Davut Kıranlı intihar etti! Atv’nin sevilen programı Müge Anlı’da bulunan Davut Kıranlı, “kendimi öldürürüm!” şeklinde konuşmuştu. 49 yaşındaki Sevgi Kıranlı, şoförü Muammer’le kaçmasıyla beraber yaşanan olaylar sonrasında Davut’un hayatını kaybetmesi yönünde çıkan haberler sosyal medyada yankı buldu.

Son dakika Davut Kıranlı intihar etti!

Atv’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te günlerdir dillerden düşmeyen Davut Kıranlı’nın son söyledği sözler unutulmadı. Davut Kıranlı, “Sevgilim, Sevgilim” şeklinde seslendiği eşi Swevgi Kıranlı, kendisinden 17 yaş küçük ve evli olan şoförleri Muammer’le kaçmıştı.

Davut canlı yayında açıklamıştı

Atv bir anda programı kaldırdı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına dahil olan Davut Kıranlı, “Eğer buraya gelip Sevgi beni istemezse intihar ederim” ifadelerini kullanmıştı. Programdaki herkes Müge Anlı’da dahil olmak üzere kimseler bu sözlere aldırış etmemişti. Ancak gün içerisinde alınan haberlere göre, Davut Kıranlı intihar etti.

Atv, Youtube hesabı üzerinden Davut Kıranlı ve Sevgi Kıranlı’ya ait ikilisinin hiçbir video kalmadı. Atv yönetimi videoların kaldırılmasını istedi. Atv konuya ilişkin daha bir açıklama yapmadı. Sabah saatlerinde Müge Anlı tarafından açıklama geleceği düşünülüyor.

Davut Kıranlı’ya ait sadece bu görüntüler kaldı!

İntihar haberlerinin alınması sonrası sosyal medya üzerinden herkes, Sevgi Kıranlı ve Muammer’e tepki gösterdi.