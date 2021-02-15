İstanbul
hafif kar yağışlı
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Müge Anlı Davut Kıranlı yaşıyor mu, intihar mı etti? Davut Kıranlı öldü mü? Müge Anlı Davut Kıranlı olayı nedir, neden intihar etti?

Atv ekranlarının rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te günlerdir dillerden düşmeyen isim Davut Kıranlı intihar etti. Atv’nin sevilen programı Müge Anlı’da bulunan Davut Kıranlı, “kendimi öldürürüm!” ifadelerini kullanmıştı. 49 yaşındaki Sevgi Kıranlı, eşini arkasında bırakarak şoförü Muammer ile kaçmasıyla beraber yaşanan olaylar sonrasında Davut Kıranlı’nın hayatını kaybettiği yönünde çıkan haberler herkesi büyük üzüntüye uğrattı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 09:22
Müge Anlı Davut Kıranlı yaşıyor mu, intihar mı etti? Davut Kıranlı öldü mü? Müge Anlı Davut Kıranlı olayı nedir, neden intihar etti?
Takip Et:

Atv kanalında yayında olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir dillerden düşmeyen isim Davut Kıranlı intihar etti! Atv’nin sevilen programı Müge Anlı’da bulunan Davut Kıranlı, “kendimi öldürürüm!” şeklinde konuşmuştu. 49 yaşındaki Sevgi Kıranlı, şoförü Muammer’le kaçmasıyla beraber yaşanan olaylar sonrasında Davut’un hayatını kaybetmesi yönünde çıkan haberler sosyal medyada yankı buldu.

Son dakika Davut Kıranlı intihar etti!

Atv’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te günlerdir dillerden düşmeyen Davut Kıranlı’nın son söyledği sözler unutulmadı. Davut Kıranlı, “Sevgilim, Sevgilim” şeklinde seslendiği eşi Swevgi Kıranlı, kendisinden 17 yaş küçük ve evli olan şoförleri Muammer’le kaçmıştı.

Davut canlı yayında açıklamıştı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına dahil olan Davut Kıranlı, “Eğer buraya gelip Sevgi beni istemezse intihar ederim” ifadelerini kullanmıştı. Programdaki herkes Müge Anlı’da dahil olmak üzere kimseler bu sözlere aldırış etmemişti. Ancak gün içerisinde alınan haberlere göre, Davut Kıranlı intihar etti.

Atv bir anda programı kaldırdı

Atv, Youtube hesabı üzerinden Davut Kıranlı ve Sevgi Kıranlı’ya ait ikilisinin hiçbir video kalmadı. Atv yönetimi videoların kaldırılmasını istedi. Atv konuya ilişkin daha bir açıklama yapmadı. Sabah saatlerinde Müge Anlı tarafından açıklama geleceği düşünülüyor.

Davut Kıranlı’ya ait sadece bu görüntüler kaldı!

İntihar haberlerinin alınması sonrası sosyal medya üzerinden herkes, Sevgi Kıranlı ve Muammer’e tepki gösterdi.



Son Güncelleme: 15.02.2021 09:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DavutKıranlıIntiharMüge AnlıSevgi KıranlıMuammer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afyonkarahisar merkezli yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı!
Afyonkarahisar merkezli yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı!
MSB'den Pençe Kartal - 2 Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı!
MSB'den Pençe Kartal - 2 Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı!
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum!
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum!
2020 yılı Gece bekçileri 45 bin suça engel olmayı başardı!
2020 yılı Gece bekçileri 45 bin suça engel olmayı başardı!
Kayseri'de 856 nüfuslu bir mahalle karantinaya alındı
Kayseri'de 856 nüfuslu bir mahalle karantinaya alındı
Vatandaşlar polis tarafından uyarıldı, dolandırıcıların yeni covid-19 aşı dolandırıcılığı!
Vatandaşlar polis tarafından uyarıldı, dolandırıcıların yeni covid-19 aşı dolandırıcılığı!

Popüler Haberler

Müge Anlı Davut Kıranlı yaşıyor mu, intihar mı etti? Davut Kıranlı öldü mü? Müge Anlı Davut Kıranlı olayı nedir, neden intihar etti?
Cep telefonum suya düştü ne yapmalıyım? Suya düşmüş telefonları kurtarmak için yöntemler
E-devletten HES kodu nasıl alınıyor? 2021
Engelli hakları nelerdir? 2021 Yılı devletin engellilere sağladığı haklar
Vakıfbank havale ve eft işlemleri için ne kadar ücret alıyor? 2021
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2021
Müge Anlı Sevgi Kıranlı kimdir? Muammer Cambaz, Sevgi Kıranlı olayı nedir? Sevgi Kıranlı olayında son gelişmeler
Google haritalar mekan ve mağaza ekleme nasıl olur? 2021 Google maps mağaza ekleme
BİP özellikleri nelerdir? BİP uygulaması ücretsiz mi?
Kaybedenler filmi ne zaman yayınlanacak? Kaybedenler film fragmanı yayınlandı!
Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Çağla Ayça Altunkaya Acunun yeni sevgilisi mi?
Carrefour 4-17 Temmuz 2019 indirimli ürünler kataloğu
Media Markt Black Cuma Şahane Cuma kampanyası indirimli ürünler listesi 2020
Meslek Liseleri yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?
Sefirin Kızı 19. bölümde ne oldu? Dizinin 20. bölüm fragmanı
Alev Alev dizisi final mi yapacak? Alev Alev dizisi ne zaman bitiyor?
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nasıl yapılır?
Sen Çal Kapımı Mira kimdir? Sümeyra Koç hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir final yapacak mı?
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisinde hangi rolü canlandıracak?
Halkbank konut teminatlı ihtiyaç kredisi kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.