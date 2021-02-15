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Müge Anlı Davut Kıranlı Sevgi Kıranlı olayı nedir, son gelişmeler neler?

ATV’de Müge Anlı’nın sunumu ile yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında konuşulan Davut Kıranlı ve eşi Sevgi Kıranlı’nın konusunda yaşanan son gelişmede Davut Kıranlı’nın intihar ettiği haberi gündemi sarsmıştı. Davut Kıranlı ve Sevgi Kıranlı olayını merak eden izleyiciler için son gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 15:23
Müge Anlı Davut Kıranlı Sevgi Kıranlı olayı nedir, son gelişmeler neler?
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ATV kanalının en çok sevilen gündüz programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in bu haftaki bölümünde yaşanan Davut Kıranlı ve eşi Sevgi Kıranlı olayı herkes tarafından merak edildi. Davut Kıranlı ve Sevgi Kıranlı olayında 49 yaşında ve 5 çocuk annesi olan Sevgi Kıranlı 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan 3 çocuk babası Muammer Cambaz’a kaçması ve daha sonra canlı yayına bağlanıp “Muammer’e kaçtım, âşık oldum” ifadelerini kullanınca tüm ülkede çok konuşulanlar arasına girdi. Sevgi Kıranlı daha sonra canlı yayında Muammer Cambaz’ın eşi Semiha Cambaz ile tartışınca Semiha Cambaz sinir krizi geçirdi. Yaşanan bu olaylardan sonra Sevgi Kıranlı’nın eşi Davut Kıranlı’nın 12 Şubat tarihinde ki yayından sonra bir aracın önüne atlayarak intihar ettiği iddiası gündemde bomba etkisi yarattı. Davut Kıranlı’nın intihar olayı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.  



Son Güncelleme: 15.02.2021 15:23
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Müge AnlıMüge Anlı Ile Tatlı SertDavut KıranlıSevgi KıranlıMuammer Cambaz
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