Müge Anlı Davut Kıranlı Sevgi Kıranlı olayı nedir, son gelişmeler neler?

ATV kanalının en çok sevilen gündüz programı olanile Tatlı Sert’in bu haftaki bölümünde yaşananve eşiolayı herkes tarafından merak edildi. Davut Kıranlı ve Sevgi Kıranlı olayında 49 yaşında ve 5 çocuk annesi olan Sevgi Kıranlı 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan 3 çocuk babası’a kaçması ve daha sonra canlı yayına bağlanıp “Muammer’e kaçtım, âşık oldum” ifadelerini kullanınca tüm ülkede çok konuşulanlar arasına girdi. Sevgi Kıranlı daha sonra canlı yayında Muammer Cambaz’ın eşi Semiha Cambaz ile tartışınca Semiha Cambaz sinir krizi geçirdi. Yaşanan bu olaylardan sonra Sevgi Kıranlı’nın eşi Davut Kıranlı’nın 12 Şubat tarihinde ki yayından sonra bir aracın önüne atlayarak intihar ettiği iddiası gündemde bomba etkisi yarattı. Davut Kıranlı’nın intihar olayı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.