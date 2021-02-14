Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

2 kişinin yaralandığı kaza, Kestel ilçesinde meydana geldi. Yusuf T.’nin kontrolündeki otomobil, İnegöl’den Bursa’ya giderken Kemal E.’nin idaresindeki traktörün römorkuna çarptı. Kaza sonrası, otomobil demir yığınına döndü.

2 kişi yaralandı

Kaza otomobilin sürücü Yusuf T. ve yan koltukta oturan arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hurdaya dönen otomobilden iki kişinin de sağ olarak kurtulması mucize olarak nitelendirildi.