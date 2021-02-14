İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan traktörün römorkuna çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve arkadaşı hafif yaralandı.

14 Şubat 2021 Pazar 17:54
Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
Takip Et:

2 kişinin yaralandığı kaza, Kestel ilçesinde meydana geldi. Yusuf T.’nin kontrolündeki otomobil, İnegöl’den Bursa’ya giderken Kemal E.’nin idaresindeki traktörün römorkuna çarptı. Kaza sonrası, otomobil demir yığınına döndü.

2 kişi yaralandı

Kaza otomobilin sürücü Yusuf T. ve yan koltukta oturan arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hurdaya dönen otomobilden iki kişinin de sağ olarak kurtulması mucize olarak nitelendirildi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 17:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BursaInegölKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 Şubat vaka tablosu açıklandı! Test sayısıda vaka sayısıda azaldı
14 Şubat vaka tablosu açıklandı! Test sayısıda vaka sayısıda azaldı
Bursa'da eşiyle tartışıp kendisini bıçakla yaralayan adam hastaneye kaldırıldı!
Bursa'da eşiyle tartışıp kendisini bıçakla yaralayan adam hastaneye kaldırıldı!
Kadıköy'de kar yağışı sebebiyle bir ağaç, arabaların üzerine yıkıldı
Kadıköy'de kar yağışı sebebiyle bir ağaç, arabaların üzerine yıkıldı
Meteoroloji'den Afyonkarahisar ve Uşak için şiddetli kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'den Afyonkarahisar ve Uşak için şiddetli kar yağışı uyarısı!
Ömer Çelik'ten Gara bölgesinde 13 sivilin hayatını kaybettiği olaylar hakkında çok sert açıklama!
Ömer Çelik'ten Gara bölgesinde 13 sivilin hayatını kaybettiği olaylar hakkında çok sert açıklama!
Mozart gemisinin denizcileri serbest bırakıldı, 15 denizcimiz Türkiye’ye geri döndü
Mozart gemisinin denizcileri serbest bırakıldı, 15 denizcimiz Türkiye’ye geri döndü

Popüler Haberler

Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
EGM üzerinden trafik cezası nasıl sorgulanır? Online trafik cezası nasıl ödenir?
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2021 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2021 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Koltuk altı kararması neyle geçer? Koltuk altı kararması nasıl düzelir?
Toki konut kredisi nasıl alınır? Şubat 2021 Toki'den ev almak için kredi veren bankalar
Çukur yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Çukur 4. sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2021
TOKİ tarafından engellilere sağlanan haklar ve şartları nelerdir?
Acil nakit kredi ihtiyacı duyanlar için banka dışında borç para veren yerler
SGK rapor parası almak için nasıl başvuru yapılır? TC ile SGK rapor parası sorgulama
Pybs bursu kaç yıl ödenir? Pybs bursu ne zaman kesilir?
Digitürk Müşteri Hizmetleri iletişim numarası bilgileri
Kuzgun Dila Ölecek mi? Burcu Biricik Diziden Ayrılıyor mu? Yeni Sezonda Dila Olacak mı?
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?
Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Şubat 2021 Kıdem tazminatındaki son gelişmeler
Fiili hizmet süresi zammı yönetmeliği? 2021 fiili hizmet süresi zammı ne işe yarar?
Sülüs belgesi nedir? e-Devlet'ten sülüs belgesi nasıl alınıyor?
Ptt kapıda ödeme sistemi ödeme nasıl oluyor? Ekstra ücret alınıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.