MU mutasyonu Türkiye'de de tespit edildi

Koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada aşılama süreci devam ediyor. Fakat yeni çıkan mutasyonlar dünyayı endişelendirmeye devam ediyor. Koronavirüsün en son mutasyonu olarak kabul edilen MU mutasyonu ilk olarak Kolombiya’da görülmüştü. Korkulan oldu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre koronavirüsün MU mutasyonunun Türkiye’de iki kişide tespit edildiğini açıkladı.
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Türkiye’de MU Mutasyonu Görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak Kolombiya’da tespit edilen MU mutasyonunun Türkiye’de de görüldüğünü açıkladı. Mutasyonun iki kişide tespit edildiğini ifade eden Koca, aşı ve tedbirin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Son Güncelleme: 07.09.2021 16:25