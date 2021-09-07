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MU mutasyonu Türkiye'de de tespit edildi

İlk olarak Kolombiya’da ortaya çıkan koronavirüsün MU mutasyonu Türkiye’de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki kişide MU mutasyonu tespit ettiklerini açıkladı. Detaylar haberimizde…

07 Eylül 2021 Salı 16:25
MU mutasyonu Türkiye'de de tespit edildi
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Koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada aşılama süreci devam ediyor. Fakat yeni çıkan mutasyonlar dünyayı endişelendirmeye devam ediyor. Koronavirüsün en son mutasyonu olarak kabul edilen MU mutasyonu ilk olarak Kolombiya’da görülmüştü. Korkulan oldu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre koronavirüsün MU mutasyonunun Türkiye’de iki kişide tespit edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşılama Sürecinde Son Durumu Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nda alınan kararları açıkladı. Aşılama sürecine de değinen Erdoğan, 2-3 sonrasında 100 milyon doz koronavirüs aşısının uygulanacağını açıkladı. Bugünden itibaren aşı olmayanlardan PCR testi isteneceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesi aşı olmaya davet etti.

Türkiye’de MU Mutasyonu Görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak Kolombiya’da tespit edilen MU mutasyonunun Türkiye’de de görüldüğünü açıkladı. Mutasyonun iki kişide tespit edildiğini ifade eden Koca, aşı ve tedbirin hayati önem taşıdığını vurguladı.


Son Güncelleme: 07.09.2021 16:25
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaMU MutasyonuCumhurbaşkanı ErdoğanKoronavirüs
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