MSB'den son dakika hava harekâtı açıklaması! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 terörist hava harekatı sonucunda etkisiz hale geldi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamalarıyla Irak’ın kuzeyindeki Metine bölgesinde geniş çaplı operasyon düzelendi. Operasyonda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
MSB’den harekât paylaşımı
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020
Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/zhen5OOlDc
Son Güncelleme: 12.08.2020 14:39