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MSB’den son dakika haberi: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığından gelen son dakika haberine göre Barış Pınarı harekâtı sırasında 8 terörist saklandıkları yerde bulunarak etkisiz hale getirildi.

07 Ocak 2021 Perşembe 18:57
MSB’den son dakika haberi: 8 terörist etkisiz hale getirildi
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9 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen, Suriye’nin kuzeyinde kalan ve tek taraflı özerlik ilan eden Suriye Demokratik Güçlerine karşı başlatılan askerî harekât Barış Pınarı gün geçtikçe olumlu sonuçlar alarak Millî Savunma Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Harekatın adı ise özel seçildi. Bölgede birçok yerin adı “pınar” olması ile birlikte barışın getirileceğine inanıldığı için “pınar” aslında ilham kaynağı olarak “Barış Pınarı” harekâtı oldu.

Millî Savunma Bakanlığından gelen açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen, saldırıda bulunmak isteyen 7 PKK/YPG terörist etkisiz hale getirildiğini belirtti. Komandolar ise bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK teröristi takip ederek teröristlerin saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 18:57
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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı HarekatıKomando
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